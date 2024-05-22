Єврокомісія може в липні перерахувати Україні перші платежі від заморожених активів рф — Finance.ua

Єврокомісія може в липні перерахувати Україні перші платежі від заморожених активів рф Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Єврокомісія може в липні перерахувати Україні перші платежі від заморожених активів рф

Єврокомісія докладатиме зусиль, аби перші платежі від заморожених активів рф, зокрема для постачання в Україну сучасної зброї та боєприпасів, були здійснені вже у липні.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Єврокомісії.

«Я вітаю формальне рішення, ухвалене Радою ЄС, яке дозволяє використовувати на користь України надзвичайні прибутки від заблокованих активів російського Центробанку, на виконання санкцій за агресивну війну росії проти України. ЄС обрав шлях вперед, який є обґрунтованим та гнучким з правової точки зору, що дозволить уточнювати допомогу відповідно до найнагальніших потреб України», — зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Читайте також Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів рф на користь України

За його словами, швидкість у цьому питанні залишається дуже важливою, тож Європейська комісія докладатиме всіх зусиль, щоб перші платежі могли бути здійснені вже у липні.

Як зазначається у повідомленні, Український фонд в розмірі 50 мільярдів євро, створений у багаторічному бюджеті ЄС на 2024−2027 роки, надає можливість здійснювати заходи з відбудови України, створювати умови для її просування до членства в ЄС.

Водночас найнагальніші потреби, перед якими постає Україна, пов’язані із забезпеченням зброєю і боєприпасами ЗСУ в боротьбі проти російської агресії. Саме тому у 2024 році 90% надходжень від заморожених в ЄС активів росії, які становлять близько 3 мільярдів євро, будуть спрямовані в Європейський фонд миру. Він є головним позабюджетним інструментом ЄС з військової підтримки України. Решта 10% будуть спрямовані на бюджетні програми ЄС в Українського фонду.

Читайте також Як використовуватимуть прибуток від активів росії: відповідь Ради ЄС

Рішення про порядок використання в інтересах України надходжень від заморожених російських активів, остаточно ухвалене 21 травня Радою міністрів ЄС із загальних справ, набуде чинності після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, після початку вторгнення рф в Україну країни демократичного світу заблокували активи її Центробанку на загальну суму близько 260 млрд євро, з них майже 210 млрд заморожені у банківських депозитаріях держав ЄС. Виходячи із коливань відсоткової ставки, сума нарахувань на ці активи в європейських фінансових установах може сягати від 2,5 до 3 млрд євро щороку.

12 лютого 2024 року ЄС зробив перший крок у напрямку використання цих грошей — зобов’язав всі центральні європейські депозитарії, на балансі яких перебуває більше 1 мільйона євро заблокованих російських активів, відкрити окремі рахунки для накопичення надзвичайного прибутку від нарахувань на ці кошти. Акумульовані таким чином ресурси є не власністю росії, а суб'єктом оподаткування на національному рівні та будуть використовуватися в інтересах України.

За відкритою інформацією, на балансі фінансової установи Euroclear у Бельгії нині перебувають 192 млрд євро активів російського Центробанку. ЄС шукає правові механізми для подальшого поводження з цими заблокованими ресурсами. Сума нарахованих на них відсотків за минулі два роки сягнула 5 мільярдів євро.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.