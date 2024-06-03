G7 хоче тиснути на банки, які допомагають росії уникати санкцій — Bloomberg — Finance.ua
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G7 хоче тиснути на банки, які допомагають росії уникати санкцій — Bloomberg

Світ
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Країни «Великої сімки» та Європейський Союз вивчають способи натиснути на банки, які допомагають москві обходити санкції.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, деякі союзники розглядають заходи, спрямовані на кредиторів третіх країн, які використовують систему передачі фінансових повідомлень Центробанку рф (СПФП), схожу на SWIFT, для уникнення торговельних обмежень.
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Торік використання СПФП зросло майже втричі, якщо порівнювати з 2022 роком. Нині її використовують понад 150 іноземних банків приблизно у 20 країнах, зокрема в Китаї, Білорусі, Вірменії, Таджикистані й Казахстані, сказало джерело Bloomberg.
Єврокомісія запропонувала ввести обмеження для системи в новому санкційному пакеті ЄС, який прагнуть погодити перед червневим самітом G7. А втім, як пише видання, кілька держав Євросоюзу відмовилися від повної заборони СПФП через побоювання, що такий крок може вплинути на законні транзакції та зашкодити відносинам з третіми країнами.
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Інші обговорювані пропозиції передбачають введення санкцій проти визначених банків, а також посилення юридичних вимог до компаній щодо покращення перевірок їхніх дочірніх компаній і ланцюгів постачання.
Обговорення відбуваються напередодні зустрічі G7 в Італії, де глави урядів мають намір узгодити заходи для кращого виконання санкцій, накладених на росію.
За матеріалами:
hromadske
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