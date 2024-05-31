У ЄС розповіли, коли Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів — Finance.ua

У ЄС розповіли, коли Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів Сьогодні 12:05

У ЄС розповіли, коли Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів

Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги України. Перший транш Києву надійде упродовж літа 2024 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван.

«Ми говоримо про літо. Я не хотів би обіцяти, коли саме гроші надійдуть на рахунок, але рішення будуть прийняті в найближчі кілька тижнів, а виплату буде зроблено згодом», — сказав він, відповідаючи на запитання про перший транш.

Девід О’Салліван нагадав, що минулого тижня ЄС ухвалив рішення, ці гроші будуть використані для України. «Що ще належить вирішити, то це точний механізм, юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші будуть переведені, і ми сподіваємося, що рішення буде прийнято в найближчі кілька тижнів», — додав він.

«Важливо те, що ми з боку ЄС знерухомили ці гроші, і так чи інакше вони будуть використані для України. Тож у короткостроковій перспективі, ймовірно, буде транш для військових закупівель», — сказав він.

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За його словами, якщо на рівні «Великої сімки» буде вирішено, що краще використовуватиме ці активи для отримання більшої кількості грошей через надання кредиту, то це рішення може бути прийняте пізніше.

«Тому у червні у „Великої сімці“ відбудуться подальші обговорення. Це трохи складна дискусія, але цей варіант дій активно розглядається», — повідомив О’Салліван.

Довідка Finance.ua:

21 травня Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від російських активів. Цього року Київ може отримати близько 3 мільярдів євро, 90% цієї суми планують використати для підтримки ЗСУ.

Рада ЄС ухвалила низку законодавчих актів, які гарантують, що чистий прибуток від заморожених активів росії буде використано для подальшої військової підтримки України, а також зміцнення її оборонного потенціалу та реконструкції.



За словами президента України Володимира Зеленського, вже цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що він задоволений тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку, отриманого від російських активів.



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