Країни G7 підтримають ініціативу ЄС щодо використання заморожених активів рф — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни G7 підтримають ініціативу ЄС щодо використання заморожених активів рф — Reuters

101
Наступного тижня країни G7 мають підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на користь України.
Про це із посиланням на джерела повідомляє Reuters. Зазначається, що країни G7 підтримають пропозицію ЄС на зустрічі на рівні міністрів фінансів країн, яка відбудеться 24 − 25 травня 2024 року.
Чиновник на умовах анонімності розповів, що обговорення стосуватимуться використання саме доходів від заморожених активів РФ, а не самих активів країни-агресорки. При цьому наголошується, що будь-яке рішення повинно мати підтримку серед країн-членів Євросоюзу і «міцне правове підґрунтя».
За його словами, міністри фінансів мають провести підготовчу роботу, яка дозволить лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті, що відбудеться вже у червні.
У Міжнародному валютному фонді виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ. Там вважають, що такий крок може підірвати світову валютну систему.
Нагадаємо, що 8 травня 2024 року посли ЄС уклали угоду про використання надприбутків від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Відомо, що відповідно до угоди, ЄС зможе використовувати надприбутки від заморожених російських активів на суму до 3 мільярдів євро на рік.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.