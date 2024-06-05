США готові надати Україні $50 мільярдів кредиту під прибуток росактивів: названо умову — Finance.ua

США готові надати Україні $50 мільярдів кредиту під прибуток росактивів: названо умову Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

США готові надати Україні $50 мільярдів кредиту під прибуток росактивів: названо умову

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Вашингтон вимагає, щоб ЄС продовжив санкції проти російських державних активів, які закінчуються кожні шість місяців, до кінця війни. Це необхідно для того, щоб США не залишилися єдиними відповідальними за виплати по кредитах, наданих Україні.

Однак будь-які зміни в санкційному режимі ЄС потребують схвалення всіх лідерів, включаючи Віктора Орбана, який ревно захищає своє право вето щодо санкцій. Пропозиція США викладена в обговоренні ЄС, підготовленому для віртуальної зустрічі міністрів фінансів блоку, де вони обговорять, як зібрати кошти для Києва.

Вашингтон наполягає на досягненні угоди перед самітом G7 в Італії наступного тижня, де механізм фінансування за рахунок прибутку від заморожених активів, ймовірно, стане центральним елементом підтримки України.

Основний варіант, що розглядається, — це план США надати Україні позику, можливо, разом з іншими країнами G7, приблизно рівну оціночним «надприбуткам» від сотень мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються на Заході. Дипломати кажуть, що це може бути до $50 млрд.

Довідка Finance.ua:

Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Перший транш Києву надійде упродовж літа 2024 року;

за словами президента України Володимира Зеленського, вже цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів;



як писав FT, міністри фінансів країн «Великої сімки» підтримали ідею надання кредиту Україні під гарантії прибутків від заморожених російських активів, аби забезпечити фінансування Києва після 2024 року.



Економічна Правда За матеріалами:

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