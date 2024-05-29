Голова Нацбанку озвучив ідею фінансування України коштом російських активів — Finance.ua

Голова Нацбанку озвучив ідею фінансування України коштом російських активів
Наразі увага експертів прикута, зокрема, до варіанту боргового фінансування (позики або цінних паперів) із забезпеченням у вигляді російських суверенних активів.
Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний за результатами круглого столу «Розморожування заморожених активів для суспільного блага» в межах UkraineSecurityForum в Брюсселі.
За його словами, під час круглого столу обговорювали ідею репараційної позики.
Як це працюватиме? Пишний каже, що це може бути довгострокова позика від партнерів України із забезпеченням у вигляді права вимоги України до росії щодо виплати репарацій та під гарантії російських резервів, які можуть бути зараховані кредиторами проти зобов’язань України за позикою в разі відмови росії виплатити репарації.
Такий механізм розглядається поряд з ідеєю позики під заставу доходів від російських активів.
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Пишний каже, що цей механізм має певні переваги — гнучкий у реалізації, зрозумілий полісімейкерам та, на думку багатьох з них, менш ризиковий з юридичної точки зору.
«Те, що зараз експертна спільнота та політики генерують різні ідеї щодо фінансового інжинірингу, які є креативними і з юридичної, і з фінансової точки зору, є безперечно позитивною тенденцією. Це доводить, що наші міжнародні партнери націлені на пошук ефективних рішень для надання Україні доступу до активів рф», — зазначив очільник Нацбанку.
«Дуже важливо, що ця практична розмова не відбувалася поза українським контекстом. Власне, я також мав можливість прокоментувати, навіть досить емоційно, справедливість рішення на користь України.
Вочевидь, бенефіціарами цих активів можуть бути тільки дві сторони — це або росія, яка несе глобальну загрозу, руйнує світовий порядок, порушує міжнародне право і лише посилює агресію та несе повну відповідальність за вбивства й сотні мільярдів завданої шкоди. Або ж Україна, яка вже зазнала і колосальних та підтверджених міжнародними оцінками втрат, які щодня зростають, щодня втрачає людей, але продовжує захищати себе та решту світу від воєнної агресії росії та варварства. Тож вибір очевидний — не можу уявити, за яких обставин ці активи можуть бути доступні агресору", — написав Пишний.
Він також відмітив, що застосування колективних контрзаходів щодо стягнення усього обсягу російських активів не зменшить передбачуваність і стабільність фінансових ринків і політичної ситуації у світі, а навпаки — дасть змогу побудувати дійсно міцну систему стримування агресивних війн у майбутньому, а отже, сприятиме формуванню більш стабільного, передбачуваного та безпечного середовища.
Довідка Finance.ua:
- За словами президента України Володимира Зеленського, вже цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів.
- Як писав FT, міністри фінансів країн «Великої сімки» підтримали ідею надання кредиту Україні під гарантії прибутків від заморожених російських активів, аби забезпечити фінансування Києва після 2024 року.
- Видання зазначає, що європейці особливо стурбовані «справедливим розподілом ризиків», побоюючись, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і правових ризиків, а також дзеркальних дій у відповідь з боку росії, оскільки більшість активів зберігається на європейському континенті.
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