Голова Нацбанку озвучив ідею фінансування України коштом російських активів — Finance.ua

Голова Нацбанку озвучив ідею фінансування України коштом російських активів Сьогодні 16:03

Голова Нацбанку озвучив ідею фінансування України коштом російських активів

Наразі увага експертів прикута, зокрема, до варіанту боргового фінансування (позики або цінних паперів) із забезпеченням у вигляді російських суверенних активів.

Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний за результатами круглого столу «Розморожування заморожених активів для суспільного блага» в межах UkraineSecurityForum в Брюсселі.

За його словами, під час круглого столу обговорювали ідею репараційної позики.

Як це працюватиме? Пишний каже, що це може бути довгострокова позика від партнерів України із забезпеченням у вигляді права вимоги України до росії щодо виплати репарацій та під гарантії російських резервів, які можуть бути зараховані кредиторами проти зобов’язань України за позикою в разі відмови росії виплатити репарації.

Такий механізм розглядається поряд з ідеєю позики під заставу доходів від російських активів.

Пишний каже, що цей механізм має певні переваги — гнучкий у реалізації, зрозумілий полісімейкерам та, на думку багатьох з них, менш ризиковий з юридичної точки зору.

«Те, що зараз експертна спільнота та політики генерують різні ідеї щодо фінансового інжинірингу, які є креативними і з юридичної, і з фінансової точки зору, є безперечно позитивною тенденцією. Це доводить, що наші міжнародні партнери націлені на пошук ефективних рішень для надання Україні доступу до активів рф», — зазначив очільник Нацбанку.

«Дуже важливо, що ця практична розмова не відбувалася поза українським контекстом. Власне, я також мав можливість прокоментувати, навіть досить емоційно, справедливість рішення на користь України.

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Вочевидь, бенефіціарами цих активів можуть бути тільки дві сторони — це або росія, яка несе глобальну загрозу, руйнує світовий порядок, порушує міжнародне право і лише посилює агресію та несе повну відповідальність за вбивства й сотні мільярдів завданої шкоди. Або ж Україна, яка вже зазнала і колосальних та підтверджених міжнародними оцінками втрат, які щодня зростають, щодня втрачає людей, але продовжує захищати себе та решту світу від воєнної агресії росії та варварства. Тож вибір очевидний — не можу уявити, за яких обставин ці активи можуть бути доступні агресору", — написав Пишний.

Він також відмітив, що застосування колективних контрзаходів щодо стягнення усього обсягу російських активів не зменшить передбачуваність і стабільність фінансових ринків і політичної ситуації у світі, а навпаки — дасть змогу побудувати дійсно міцну систему стримування агресивних війн у майбутньому, а отже, сприятиме формуванню більш стабільного, передбачуваного та безпечного середовища.

Довідка Finance.ua:

За словами президента України Володимира Зеленського, вже цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів.

Як писав FT, міністри фінансів країн «Великої сімки» підтримали ідею надання кредиту Україні під гарантії прибутків від заморожених російських активів, аби забезпечити фінансування Києва після 2024 року.

Видання зазначає, що європейці особливо стурбовані «справедливим розподілом ризиків», побоюючись, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і правових ризиків, а також дзеркальних дій у відповідь з боку росії, оскільки більшість активів зберігається на європейському континенті.



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