Країни G7 виділять Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів рф — ЗМІ — Finance.ua
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Країни G7 виділять Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів рф — ЗМІ

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Країни G7 виділять Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів рф — ЗМІ
Країни G7 виділять Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів рф — ЗМІ
Лідери «Великої сімки» погодилися надати Україні до кінця року кредит у 50 мільярдів доларів, залучивши прибутки від заморожених російських активів.
Про це пише Le Monde з посиланням AFP.
Напередодні саміту G7 в Італії, який відбудеться вже сьогодні, 13 червня, і буде зосереджений на підтримці України, представник президента Франції підтвердив, що лідери дійшли згоди щодо використання прибутку від заблокованих російських активів.

Що відомо про це

Країни «Великої сімки» хочуть використати прибуток з відсотків заморожених активів російського центрального банку як заставу для кредиту Україні розміром 50 млрд доларів. Наразі заблокованими залишаються близько 325 млрд доларів, повідомляє AFP.
Президент США Джо Байден планує зустрітися з главою української держави Володимиром Зеленським 17 червня, де може оголосити про надання кредиту.
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За словами співрозмовника AFP з адміністрації Макрона, спершу це була американська ініціатива. Він пояснив, що позику Україні планують погасити «надходженнями від заморожених російських активів».
Проте якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розблоковані або надходжень буде недостатньо для фінансування кредиту, то «доведеться подумати про те, як розподілити навантаження», додало джерело.

Довідка Finance.ua:

  • Наприкінці січня 2024 року в Міністерстві юстиції України заявили, що ЄС акумулює заморожені російські активи, а надприбутки від них може передати Україні. Йшлося про російські активи на 260 млрд євро, 210 із яких заморожені на території Бельгії та Люксембургу.
  • 19 березня Bloomberg повідомив, що Євросоюз підготував закон, який дозволить Україні отримати прибутки від заморожених активів рф уже в липні.
  • Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель планує запропонувати країнам ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Євросоюзі, для військової підтримки України.
За матеріалами:
hromadske
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