Країни G7 виділять Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів рф — ЗМІ Сьогодні 10:17

Країни G7 виділять Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів рф — ЗМІ

Лідери «Великої сімки» погодилися надати Україні до кінця року кредит у 50 мільярдів доларів, залучивши прибутки від заморожених російських активів.

Про це пише Le Monde з посиланням AFP.

Напередодні саміту G7 в Італії, який відбудеться вже сьогодні, 13 червня, і буде зосереджений на підтримці України, представник президента Франції підтвердив, що лідери дійшли згоди щодо використання прибутку від заблокованих російських активів.

Що відомо про це

Країни «Великої сімки» хочуть використати прибуток з відсотків заморожених активів російського центрального банку як заставу для кредиту Україні розміром 50 млрд доларів. Наразі заблокованими залишаються близько 325 млрд доларів, повідомляє AFP.

Президент США Джо Байден планує зустрітися з главою української держави Володимиром Зеленським 17 червня, де може оголосити про надання кредиту.

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За словами співрозмовника AFP з адміністрації Макрона, спершу це була американська ініціатива. Він пояснив, що позику Україні планують погасити «надходженнями від заморожених російських активів».

Проте якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розблоковані або надходжень буде недостатньо для фінансування кредиту, то «доведеться подумати про те, як розподілити навантаження», додало джерело.

Довідка Finance.ua:

Наприкінці січня 2024 року в Міністерстві юстиції України заявили, що ЄС акумулює заморожені російські активи, а надприбутки від них може передати Україні. Йшлося про російські активи на 260 млрд євро, 210 із яких заморожені на території Бельгії та Люксембургу.

19 березня Bloomberg повідомив, що Євросоюз підготував закон, який дозволить Україні отримати прибутки від заморожених активів рф уже в липні.



Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель планує запропонувати країнам ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Євросоюзі, для військової підтримки України.



hromadske За матеріалами:

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