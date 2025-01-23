Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро — Finance.ua
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Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро

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Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро
Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро
В оголошенні про пошук працівників зазначається, що проживання, харчування, проїзд до місця роботи і назад, а також спеціальний одяг забезпечує роботодавець.

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Британська антарктична служба (BAS) через свій вебсайт шукає нових спеціалістів для своїх дослідницьких станцій в Антарктиді: кухарів, теслярів, електриків і сантехніків. Робітники можуть заробляти до 66 тисяч євро на рік — плюс бонуси.
Деталі вказані в нещодавно опублікованому пресрелізі British Antarctic Survey.

Робота в Антарктиді

В оголошенні зазначається, що проживання, харчування, проїзд до місця роботи й назад, а також спеціальний одяг забезпечує роботодавець.
Антарктичні станції стають популярними місцями для роботи, співробітники, які мали такий досвід, захоплено розповідають про час, проведений у вічних льодах. Зокрема, шеф-кухар Олівер Хьюберт раніше працював на кухні ресторану, відзначеного зіркою Мішлен, але вирішив спробувати щось нове і не пошкодував.
«Робота шеф-кухарем в Антарктиді — це зовсім інший досвід, ніж все, що я коли-небудь робив раніше. Потрібно було готувати цікаві та поживні страви, маючи обмежені ресурси. Серед переваг — вид з кухні просто епічний», — згадує він.
Нових працівників набирають в період з травня по вересень. Залежно від посади, заробітна плата варіюється від 34 до 66 тисяч євро на рік. Для порівняння, навіть у найбільш економічно розвинених країнах Європи виплати менші. Наприклад, у Німеччині річна зарплата кухаря становить близько 32 тисяч євро, електрики отримують 42 тисячі євро, а теслі — трохи понад 35.

Що робить тесля в Антарктиді

Зішкрябує лід. Елоїза Савіль, яка працювала на білому континенті розповідає: «Я зішкрябую лід, їжджу на снігоходах й займаюсь ремонтом й будівництвом в одному з найекстремальніших місць на планеті. Там холодно, але круто!».
За матеріалами:
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