НБУ: прогнози аналітиків, банкірів і населення щодо курсу долара — Finance.ua

НБУ: прогнози аналітиків, банкірів і населення щодо курсу долара Сьогодні 15:00 — Валюта

НБУ: прогнози аналітиків, банкірів і населення щодо курсу долара

Як повідомляється на сайті НБУ, фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес дали прогнози щодо зростанна курсу долара протягом найближчого року, але всі прогнози стають більш оптимістичними.

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Девальваційні очікування населення у квітні значно покращилися — до 42,50 грн/долар порівняно з 43,36 грн/долар у березні.

Фінансові аналітики у квітні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 44,75 грн/долар. Поліпшення очікувань зафіксовано вперше з грудня 2023 року.

Банкіри у квітні також поліпшили прогноз до 45,29 грн/долар порівняно з 45,31 грн/долар у січні.

Керівники підприємств у лютому поліпшили прогноз до 44,23 грн/долар порівняно з 44,42 у листопаді 2024 року.

Раніше аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривніна кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол. Про це свідчить інформація в оновленому макропрогнозі компанії на 2025 рік.

Довідка Finance.ua:

Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. Про це заявив голова Центрального банку Андрій Пишний в коментарі для Reuters.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважив, що гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики все ще найбільш вигідний варіант. За його словами, наступного року гривня може стрімко знецінитися. Водночас він вказав, що термін дії гривневих депозитів і ОВДП має добігти кінця цього року, тому облігації з терміном закінчення у 2025 році краще купувати на вторинному ринку, а більш довготривалі цінні папери краще продавати поступово.

До речі, отримати більше з депозиту можна якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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