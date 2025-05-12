Купити чи продати: експерти пояснили, що робити з валютою — Finance.ua
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Купити чи продати: експерти пояснили, що робити з валютою

Валюта
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Купити чи продати: експерти пояснили, що робити з валютою
Купити чи продати: експерти пояснили, що робити з валютою
Багато українців дивуються, як у нинішніх умовах зберегти і примножити свої кошти. Зробити це стає дедалі важче через зростання інфляції, яку вже не перекривають доходи від депозитів у гривні, а також лякаючі тенденції на валютному ринку.
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Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН зауважив, що гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики все ще найбільш вигідний варіант.
«Не секрет, що стабільність курсу гривні зберігається за рахунок багатомільярдної фінансової допомоги наших західних партнерів. Вона надходить вчасно, запланованих коштів вистачить на вісім місяців — з травня по грудень. Наступного року фінансові вливання зменшаться», — нагадав експерт.
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За його словами, наступного року гривня може стрімко знецінитися. Водночас він вказав, що термін дії гривневих депозитів і ОВДП має добігти кінця цього року, тому облігації з терміном закінчення у 2025 році краще купувати на вторинному ринку, а більш довготривалі цінні папери краще продавати поступово.
Водночас голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський вважає, що інформація про перехід від долара до євро під час формування курсу гривні викликала занепокоєння серед українців, які почали купувати євровалюту.
«Це недоцільно, особливо якщо продавати долари і купувати євро, тому що втрати на крос-курсі становитимуть майже 3%, один євро в такому разі коштуватиме приблизно на 2 гривні дорожче, ніж під час купівлі його безпосередньо за гривні», — зазначив Забловський.
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Він нагадав, що в Україні діє трирічне бюджетне планування, тому поспішати з купівлею євро для збереження заощаджень не варто.
Зі свого боку член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що 2026 року гривня може девальвувати до 45 гривень за долар і більше. Він радить купувати долари за готівкові гривні — мінімум половину суми можна зберігати вдома, а решту покласти на валютні депозити. Що стосується євро, то аналітик радить почекати, бо європейська валюта має подешевшати.
За матеріалами:
УНІАН
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