У квітні українці продали рекордний обсяг валюти з початку великої війни — Finance.ua

У квітні українці продали рекордний обсяг валюти з початку великої війни Сьогодні 10:21 — Валюта

У квітні українці продали рекордний обсяг валюти з початку великої війни

Обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $189,51 млн.

Проте це найменший показник із серпня 2023 року, свідчать дані Національного банку.

На тлі зниження курсу гривні у квітні попит населення на валюту знизився, водночас обсяги її продажу зросли.

Українці за місяць купили готівкової валюти на $1,727 млрд, а продали — на $1,539 млрд.

Обсяги продажу готівкової валюти населенням минулого місяця стали найбільшими від початку повномасштабної війни.

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Крім того, фізичні особи придбали у квітні безготівкової валюти на $339 млн, а продали — на $337,3 млн.

Скільки валюти купили від початку року

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $3,35 млрд.

У 2024 році населення купило валюти на $12,22 млрд більше ніж продало, хоча у 2023 році чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд, а у 2022 році — лише $0,88 млрд.

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Фінансовий Клуб України За матеріалами:

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