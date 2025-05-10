У квітні українці продали рекордний обсяг валюти з початку великої війни — Finance.ua
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У квітні українці продали рекордний обсяг валюти з початку великої війни

Валюта
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У квітні українці продали рекордний обсяг валюти з початку великої війни
У квітні українці продали рекордний обсяг валюти з початку великої війни
Обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $189,51 млн.
Проте це найменший показник із серпня 2023 року, свідчать дані Національного банку.
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На тлі зниження курсу гривні у квітні попит населення на валюту знизився, водночас обсяги її продажу зросли.

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Українці за місяць купили готівкової валюти на $1,727 млрд, а продали — на $1,539 млрд.
Обсяги продажу готівкової валюти населенням минулого місяця стали найбільшими від початку повномасштабної війни.
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Крім того, фізичні особи придбали у квітні безготівкової валюти на $339 млн, а продали — на $337,3 млн.

Скільки валюти купили від початку року

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $3,35 млрд.
У 2024 році населення купило валюти на $12,22 млрд більше ніж продало, хоча у 2023 році чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд, а у 2022 році — лише $0,88 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • в ICU переглянули прогноз курсу наприкінці року до 43.5 грн/$ порівняно з попереднім прогнозом 45.7 грн/$;
  • очікується, що курс долара протягом останнього місяця весни залишатиметься досить стабільним. Ймовірно, основні коливання відбуватимуться на рівні 41,6−41,8 грн за $1;
  • у квітні торгові війни у світі майже не позначилися на економіці та валютному ринку України. Але в майбутньому можливі як негативні, так і позитивні наслідки.
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За матеріалами:
Фінансовий Клуб України
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