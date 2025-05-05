Що впливатиме на курс долара та євро в Україні цього тижня — Finance.ua

Що впливатиме на курс долара та євро в Україні цього тижня
В умовах жорстких валютних обмежень НБУ та стабільного надходження західної фінансової допомоги наш регулятор має всі механізми та важелі стримування девальвації гривні цього складного тижня. Про це пише Мінфін у своєму прогнозі.
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Невеликі обсяги та зарегульованість нашого валютного ринку дає Нацбанку можливість за допомогою оперативних інтервенцій та тактики їх проведення впливати не лише на курс долара на міжбанку, а й опосередковано на курс євро на період міжнародних ралі за парою євро/долар.
Щобільше, з огляду на те, що міжнародна фінансова допомога від ЄС та МВФ зараз надходить своєчасно та в повному обсязі, Нацбанк може собі дозволити витратити додаткові $500 млн — 1 млрд резервів цими днями, щоб унеможливити будь-які активні «зрушення» щодо курсу на нашому валютному міжбанку.
До додаткових викликів на початку травня можна віднести складні переговори з власниками українських ВВП-варантів щодо їхньої реструктуризації, а також внутрішні виклики, пов’язані зі збільшенням військових витрат. Чинник невизначеності працюватиме проти гривні найближчим часом.
Тому від професіоналізму Нацбанку зараз залежатиме загальний курсовий тренд щодо долара на нашому ринку, а також опосередковано — масштаби коливань курсу євро щодо гривні. ЗВР у сумі близько $42,4 млрд зараз дозволяють як підтримувати фінансування критичного імпорту, так і страхувати гривню на валютному ринку.
Залишиться важливим моментом, що впливає на настрої всіх учасників нашого валютного ринку, ситуація на фронтах і рівень обстрілів рф громадянської інфраструктури.
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Прогноз курсу долара та євро на 5−9 травня
Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15−20 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро.
Пік розкиду котирувань за євро в обмінниках і касах банків припаде цього тижня на 6−8 травня — перед, під час та вранці наступного дня після оголошення рішень ФРС щодо відсоткових ставок та коментарів Джерома Пауелла.
Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 42,00 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,10 до 41,90 гривень.
Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46,30 до 48,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 46,40 до 47,90 гривень.
Довідка Finance.ua:
- У 2025 році курс гривнізалишається стабільним, однак у наступному році ситуація може суттєво ускладнитися. Про це свідчить оновлений макроекономічний прогноз інвесткомпанії ICU. Загальна сума запланованої прямої бюджетної підтримки на 2025 рік — $57,2 млрд, з яких $10,1 млрд мають бути збережені на наступні періоди.
- Аналітики банку вважають, що попри те, що долар США та євро залишатимуться основними резервними активами у світі, центральні банки можуть збільшити частку нетрадиційних валют у своїх портфелях на тлі послаблення домінуючої ролі долара.
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