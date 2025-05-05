Що впливатиме на курс долара та євро в Україні цього тижня — Finance.ua

Що впливатиме на курс долара та євро в Україні цього тижня Сьогодні 15:00 — Валюта

Що впливатиме на курс долара та євро в Україні цього тижня, www.freepik.com

В умовах жорстких валютних обмежень НБУ та стабільного надходження західної фінансової допомоги наш регулятор має всі механізми та важелі стримування девальвації гривні цього складного тижня. Про це пише Мінфін у своєму прогнозі.

Читайте також Долар по 43,5: у ICU оновили прогноз курсу гривні на 2025 рік та оцінили ризики на 2026

Невеликі обсяги та зарегульованість нашого валютного ринку дає Нацбанку можливість за допомогою оперативних інтервенцій та тактики їх проведення впливати не лише на курс долара на міжбанку, а й опосередковано на курс євро на період міжнародних ралі за парою євро/долар.

Щобільше, з огляду на те, що міжнародна фінансова допомога від ЄС та МВФ зараз надходить своєчасно та в повному обсязі, Нацбанк може собі дозволити витратити додаткові $500 млн — 1 млрд резервів цими днями, щоб унеможливити будь-які активні «зрушення» щодо курсу на нашому валютному міжбанку.

Читайте також Розпочинається обговорення положення про відкритий банкінг в Україні

До додаткових викликів на початку травня можна віднести складні переговори з власниками українських ВВП-варантів щодо їхньої реструктуризації, а також внутрішні виклики, пов’язані зі збільшенням військових витрат. Чинник невизначеності працюватиме проти гривні найближчим часом.

Тому від професіоналізму Нацбанку зараз залежатиме загальний курсовий тренд щодо долара на нашому ринку, а також опосередковано — масштаби коливань курсу євро щодо гривні. ЗВР у сумі близько $42,4 млрд зараз дозволяють як підтримувати фінансування критичного імпорту, так і страхувати гривню на валютному ринку.

Залишиться важливим моментом, що впливає на настрої всіх учасників нашого валютного ринку, ситуація на фронтах і рівень обстрілів рф громадянської інфраструктури.

Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Прогноз курсу долара та євро на 5−9 травня

Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15−20 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро.

Пік розкиду котирувань за євро в обмінниках і касах банків припаде цього тижня на 6−8 травня — перед, під час та вранці наступного дня після оголошення рішень ФРС щодо відсоткових ставок та коментарів Джерома Пауелла.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 42,00 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,10 до 41,90 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46,30 до 48,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 46,40 до 47,90 гривень.

Довідка Finance.ua:

У 2025 році курс гривнізалишається стабільним, однак у наступному році ситуація може суттєво ускладнитися. Про це свідчить оновлений макроекономічний прогноз інвесткомпанії ICU. Загальна сума запланованої прямої бюджетної підтримки на 2025 рік — $57,2 млрд, з яких $10,1 млрд мають бути збережені на наступні періоди.

Аналітики банку вважають, що попри те, що долар США та євро залишатимуться основними резервними активами у світі, центральні банки можуть збільшити частку нетрадиційних валют у своїх портфелях на тлі послаблення домінуючої ролі долара.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.