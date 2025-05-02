Розпочинається обговорення положення про відкритий банкінг в Україні — Finance.ua

Розпочинається обговорення положення про відкритий банкінг в Україні
Національний банк України в межах підготовки до впровадження відкритого банкінгу пропонує для обговорення проєкт положення про відкритий банкінг в Україні, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Документом, зокрема, планується визначити:
- порядок та умови надання й отримання доступу до рахунків користувачів у межах відкритого банкінгу;
- принципи взаємодії суб’єктів відкритого банкінгу;
- умови надання користувачам нефінансових платіжних послуг;
- порядок надання та відкликання згоди користувача;
- принципи використання та класифікацію спеціалізованих інтерфейсів, які використовуються у відкритому банкінгу.
Його вимоги поширюватимуться на надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунку та надавачів нефінансових платіжних послуг.
Зауваження та пропозиції до проєкту положення приймаються до 14 травня 2025 року включно за визначеною формою.
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