Розпочинається обговорення положення про відкритий банкінг в Україні — Finance.ua
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Розпочинається обговорення положення про відкритий банкінг в Україні

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Національний банк України в межах підготовки до впровадження відкритого банкінгу пропонує для обговорення проєкт положення про відкритий банкінг в Україні, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Документом, зокрема, планується визначити:
  • порядок та умови надання й отримання доступу до рахунків користувачів у межах відкритого банкінгу;
  • принципи взаємодії суб’єктів відкритого банкінгу;
  • умови надання користувачам нефінансових платіжних послуг;
  • порядок надання та відкликання згоди користувача;
  • принципи використання та класифікацію спеціалізованих інтерфейсів, які використовуються у відкритому банкінгу.
Його вимоги поширюватимуться на надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунку та надавачів нефінансових платіжних послуг.
Зауваження та пропозиції до проєкту положення приймаються до 14 травня 2025 року включно за визначеною формою.
За матеріалами:
Banker.ua
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