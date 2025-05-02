Долар по 43,5: у ICU оновили прогноз курсу гривні на 2025 рік та оцінили ризики на 2026 — Finance.ua

Долар по 43,5: у ICU оновили прогноз курсу гривні на 2025 рік та оцінили ризики на 2026 Сьогодні 16:03 — Валюта

Долар по 43,5: у ICU оновили прогноз курсу гривні на 2025 рік та оцінили ризики на 2026

У 2025 році курс гривні залишається стабільним, однак у наступному році ситуація може суттєво ускладнитися.

Про це свідчить оновлений макроекономічний прогноз інвесткомпанії ICU.

Посилення фінансової підтримки

Згідно з оновленим меморандумом із МВФ, обсяг міжнародної допомоги Україні суттєво зріс. У межах програми ERA (яка фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів) сума зросла на $11 млрд — до $44,1 млрд. Також передбачено $4 млрд резервного фінансування на випадок негативного сценарію.

Загальна сума запланованої прямої бюджетної підтримки на 2025 рік — $57,2 млрд, з яких $10,1 млрд мають бути збережені на наступні періоди.

Наслідки для валютного курсу

Завдяки такій підтримці резерви НБУ можуть зрости до $56 млрд до кінця 2025 року. Це дозволить Нацбанку зберегти стабільність гривні, курс якої залишається незмінним із липня 2024 року.

Аналітики зазначають, що НБУ не має наміру послаблювати гривню, щоб уникнути проінфляційного тиску.

Ризики 2026 року

Проте ситуація може змінитися вже з початку 2026 року. Програма МВФ передбачає суттєве скорочення фінансової допомоги, і знайти альтернативні джерела її фінансування буде складно.

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Єдиним реалістичним способом зберегти приплив коштів на поточному рівні є конфіскація та передача Україні російських активів. Якщо ж обсяги допомоги скоротяться, НБУ буде змушений послабити гривню в умовах зростання дефіциту валютного ринку.

Прогноз ICU

У разі зниження обсягів зовнішнього фінансування ICU очікує підвищення тиску на валютний ринок і зростання ризиків курсової нестабільності з початку 2026 року. Хоча зміцнення гривні наразі позитивно впливає на інфляцію, воно водночас поглиблює зовнішні дисбаланси.

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«Зважаючи на це, ми переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 43.5 грн/$ порівняно з попереднім прогнозом 45.7 грн/$. Ми очікуємо, що дефіцит на валютному ринку та ризики курсової стабільності значно зростуть від початку 2026 року», — повідомили в ICU.

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