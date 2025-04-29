НБУ оцінив вплив торгових війн на економіку та валютний ринок України — Finance.ua
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НБУ оцінив вплив торгових війн на економіку та валютний ринок України

Валюта
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НБУ оцінив вплив торгових війн на економіку та валютний ринок України
НБУ оцінив вплив торгових війн на економіку та валютний ринок України
У квітні торгові війни у світі майже не позначилися на економіці та валютному ринку України. Але в майбутньому можливі як негативні, так і позитивні наслідки.
Про це йдеться в підсумках засідання Комітету з монетарної політики НБУ, яке відбулося 16 квітня. Там вирішили залишити облікову ставку на рівні 15,5%.

Вплив торговельних війн на економіку та валютний ринок України

Загострення торговельних війн у світі на початку квітня не мало значного впливу на економіку та валютний ринок України.
Як пояснили в НБУ, втрати від запровадження 10% мита США будуть незначними, оскільки частка експорту українських товарів до США становить лише 2,2% від загального обсягу.
Також зазначається, що через невеликі мита порівняно з іншими країнами українські товари, зокрема металургійна продукція, залишатимуться конкурентними на ринку США.
За оцінкою Національного банку України, країна може постраждати від торговельних війн через можливе зменшення попиту у світі, але цього поки що не сталося.
З іншого боку, через очікування уповільнення світової економіки ціни на нафту вже знизилися, що може допомогти зменшити інфляцію.

Міжнародні резерви України

За підсумками березня, міжнародні резерви України зросли до $42,4 млрд. Це стало можливим завдяки поліпшенню ситуації на валютному ринку та активному надходженню зовнішньої допомоги.
Крім того, цього року Україна очікує на рекордну суму фінансової допомоги з-за кордону — близько $55 млрд, переважно за програмою ERA Loans.
«Тож резерви залишатимуться на високому рівні, а НБУ й надалі забезпечуватиме стійку ситуацію на валютному ринку шляхом компенсації дефіциту валюти в приватному секторі та згладжування надмірних курсових коливань», — заявили в Нацбанку.
Нагадаємо, члени Комітету з монетарної політики Національного банку України очікують повернення до обережного пом’якшення процентної політики лише після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні.
За матеріалами:
ICTV
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