Україна пропонує Євросоюзу фінансувати ЗСУ з 2026 року — Finance.ua

Україна пропонує Євросоюзу фінансувати ЗСУ з 2026 року Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Україна пропонує Євросоюзу фінансувати ЗСУ з 2026 року

Україна звернулася до Євросоюзу з ініціативою щодо партнерської участі у фінансуванні ЗСУ та подальшої інтеграції української армії в оборонну структуру Європи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

21 травня міністр фінансів України Сергій Марченко доєднався до зустрічі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів G7, керівництва МВФ і Світового банку, Європейської комісії та ОЕСР у місті Банф, Канада.

Серед ключових тем до обговорення були: фінансова підтримка України в 2026 році, зокрема, забезпечення української армії через її інтеграцію в європейську систему безпеки.

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У ході свого виступу міністр фінансів подякував країнам G7 за стійку політичну, фінансову та оборонну підтримку України, яка триває вже понад три роки після початку повномасштабної агресії з боку росії.

Марченко наголосив на необхідності подальших рішучих дій з боку міжнародних партнерів, зокрема, щодо посилення військового потенціалу України. Це, в свою чергу, є запорукою макрофінансової стабільності в державі та безпеки всього європейського континенту.

Він зазначив, що з 2021 році дефіцит держбюджету становив 3,8% ВВП. Після початку повномасштабної війни економіка скоротилася майже на 30%, а дефіцит зріс до 20% ВВП через різке збільшення військових видатків — з 5% до 30% ВВП.

Без урахування воєнних витрат та факторів воєнного часу, дефіцит бюджету має потенціал до поступового зниження: з 6,8% ВВП у 2022 році до 4,2% у 2023 році, 0,6% у 2024 році та 0,2% у 2025 році. Отже, саме війна є головною причиною економічних і фінансових втрат. Відновлення економіки можливе лише через посилення обороноздатності України.

«Умови воєнного часу такі, що військові витрати та потреби у військовій техніці та обладнанні залишаються на рівні 2022 року. Тому збереження міжнародної підтримки є важливим для збереження макрофінансової стабільності. Ми маємо створити системне рішення, яке дозволить нам зберегти стійкість економіки і убезпечити Європу від російської загрози», — наголосив Марченко

Одним із таких рішень може стати інтеграція українського військового потенціалу у європейську систему безпеки. Це стратегія, яка може вирішити одразу дві проблеми: підвищити безпеку в Європі та дозволити Україні підтримати макрофінансову стабільність.

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«Сьогодні українська армія забезпечує захист не лише України, але й усієї Європи. Навіть коли буде досягнуто тривалого миру, ключовий ризик для європейської безпеки з боку росії зберігатиметься. Українські військові мають досвід, якого не мають багато армій у світі, беручи участь у високотехнологічній війні проти потужного ворога», — пояснив міністр.

Він додав, що витрати на утримання українських збройних сил для забезпечення безпеки Європи становлять невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і врахована при розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов’язань перед НАТО.

Міністерство фінансів повідомило, що Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності армій. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українського військового потенціалу — практичне рішення.

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