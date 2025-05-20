«Мета досягти €40 млрд»: міністр оборони Латвії Спрудс вважає, що ЄС має вдвічі збільшити допомогу Україні — Finance.ua

«Мета досягти €40 млрд»: міністр оборони Латвії Спрудс вважає, що ЄС має вдвічі збільшити допомогу Україні Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

«Мета досягти €40 млрд»: міністр оборони Латвії Спрудс вважає, що ЄС має вдвічі збільшити допомогу Україні

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав європейські держави збільшити військову допомогу Україні за прикладом його країни, яка спрямовує 0,25% ВВП на потреби української армії. Це, на його думку, допоможе вести переговори з росією з позиції сили та наблизити справедливий мир.

Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони.

«Латвія виконує своє завдання — 0,25% ВВП виділяється на військову допомогу Україні. Ми навчаємо українських солдатів. Ми вважаємо, що добре навчена, добре оснащена українська армія є найкращою гарантією безпеки та сталого миру в Україні», — наголосив Спрудс.

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На його переконання, європейські країни мають значно збільшити фінансування військової допомоги України.

«Ми визначили суму у 20 млрд євро, але я вважаю, що маємо перевищити цю суму. Є також більш амбітні зобов’язання досягти 40 млрд євро цього року. І це те, що ми можемо і повинні зробити. Якщо всі виділять 0,25% від ВВП, як це робимо ми, то ми легко досягнемо цього фінансового внеску для України», — зазначив очільник латвійського оборонного відомства.

Окрім прямої фінансової допомоги, Спрудс вважає за необхідне інвестувати у розвиток військового виробництва безпосередньо в Україні.

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«Українська промисловість може виробити багато речей. І тут знову йдеться про фінансовий внесок, інвестиції в промисловість, яка має вирішальне значення для України, щоб вона могла продовжувати військові зусилля і зрештою виграти цю війну», — пояснив він.

За словами Спрудса, забезпечення миру через силу можливе лише шляхом надання цієї сили Україні.

«Ми маємо справу з країною з глибоко вкоріненими експансіоністськими імперськими тенденціями. Як тільки ви починаєте переговори з нею з позиції слабкості, росія починає рухатись, відрізаючи шматок за шматком, це її стратегічний територіальний рух. Цей режим не бажає миру, бо саме він розпочав війну. Тож ми маємо діяти з позицій сили, вести переговори з позицій сили, ці принципи є невід’ємною частиною дипломатичних зусиль», — пояснив він.

Укрінформ За матеріалами:

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