У Латвії заморозили активи 147 підсанкційних осіб — Finance.ua

У Латвії заморозили активи 147 підсанкційних осіб Сьогодні 10:44 — Світ

У Латвії заморозили активи 147 підсанкційних осіб

Служба фінансової розвідки Латвії повідомила про блокування активів 147 осіб, які потрапили під санкції, встановлені проти рф та білорусі.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Заступник начальника Служби фінрозвідки Латвії Пауліс Ільєнков уточнив, що серед іншого заморожено 102 об’єкти нерухомості та 80 транспортних засобів, які прямо або опосередковано належать особам, які потрапили під санкції. Крім того, заморожено 53,3 мільйона євро на банківських рахунках, а також акції.

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Ільєнков розповів, що вартість акцій нестабільна, але, за оцінками, загальна вартість заморожених у банках активів — як коштів на рахунках, так і цінних паперів — перевищує 80 мільйонів євро.

Ільєнков також спростував опубліковану раніше виданням The Insider інформацію про те, що олігархи та російські військові нібито обходять санкції через Латвію. «Ми поставилися до цього дуже серйозно та докладно вивчили, бо звинувачення дуже жорстке», — сказав Ільєнков.

Він зазначив, що у статті згадується загалом 60 осіб, але лише 15 із них перебувають у списку санкцій, а у трьох є активи в Латвії, які заморожені.

«На наш погляд, стаття була упередженою і не базувалась на фактах. Слід зазначити, що до нас ніхто не звертався з проханням перевірити цю інформацію», — сказав Ільєнков.

Укрінформ За матеріалами:

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