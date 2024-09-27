Штати та ЄС близькі до рішення надати Україні $50 мільярдів із заморожених активів росії — Bloomberg Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Штати та ЄС близькі до рішення надати Україні $50 мільярдів із заморожених активів росії — Bloomberg

Сполучені Штати та Євросоюз узгоджують останні деталі щодо виділення Україні 50 млрд доларів із заморожених російських активів.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg

«США сказали Європейському Союзу, що додадуть 20 млрд дол. до великого пакету допомоги Україні, ініційованого „Групою семи“, якщо ЄС внесе зміни до свого санкційного режиму, зробивши його більш передбачуваним», — йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що навіть у разі відмови або неспроможності ЄС змінити свій санкційний режим «Штати все одно приєднаються до запланованого пакету допомоги в 50 млрд дол., але меншим внеском».

«США та ЄС спершу погодилися, що кожен виділить подібну суму приблизно у 20 млрд дол., поки Вашингтон не почав вимагати від Європи більш тривалого санкційного режиму, аби гарантувати дохід від заморожених активів, оскільки зараз продовження санкцій потребує одностайного схвалення раз на пів року», — пояснює Bloomberg.

Агентство додає, що ЄС уже працює над оновленням свого санкційного режиму, аби дозволити, щоб рішення про продовження замороження коштів приймалося раз на 36 місяців, як вимагають Штати. «ЄС також запропонував виділити із власного колективного бюджету 35 млрд євро, якщо США не долучаться до позики», — вказується в повідомленні.

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Утім Німеччина, Франція та Італія виступили проти збільшення внеску ЄС, а Угорщина взагалі запропонувала відкласти усі рішення стосовно заморожених російських активів до президентських виборів у США. «Очікується, що остаточні пропозиції держав „Групи семи“ мають бути зроблені під час міністерської зустрічі 25 жовтня», — зауважує Bloomberg.

Нагадаємо, у червні під час саміту G7 було ухвалене принципове рішення про надання Україні позики в 50 млрд дол., яка має бути погашена за рахунок відсотків, нарахованих на близько 280 млрд заморожених коштів рф. Якщо таке рішення ухвалять остаточно, позику Україні буде перераховано кількома траншами вже з початку наступного року.

Укрінформ За матеріалами:

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