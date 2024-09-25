Коли і як Україна отримає 50 млрд доларів під російські активи: відповідь ОП — Finance.ua
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Коли і як Україна отримає 50 млрд доларів під російські активи: відповідь ОП

Кредит&Депозит
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Коли і як Україна отримає 50 млрд доларів під російські активи: відповідь ОП
Коли і як Україна отримає 50 млрд доларів під російські активи: відповідь ОП
Зараз незрозуміло, як Україна може отримати кредит з доходів від заморожених російських активів на 50 млрд доларів. Для виділення коштів не вистачає політичної волі.
Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра на конференції «Make Russia pay», присвяченій конфіскації російських активів.
«Ми навіть не маємо на сьогодні орієнтованого таймлайну, хоча нам в червні лідери „Великої сімки“ обіцяли, що до кінця року Україна вже отримає частину з цих 50 мільярдів. На сьогодні ми не розуміємо ані організаційно, ані технічно, ані юридично, як це виглядатиме, через які інструменти нам буде ці 50 мільярдів надано, під які умови», — сказала вона.
За її словами, 1,4 млрд євро із заморожених російських активів, які ЄС спрямує на військові закупівлі для України залишилися в Європейському Союзі. Вони будуть використовуватися для українських потреб, але Україна з цих коштів нічого не отримала.
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«Є стурбованість стосовно юридичних підстав, економічні перестороги. І, врешті-решт, головний чинник, маючи досвід спілкування з ними протягом років, я переконалася, що на сьогодні це найбільша пересторога, яка заважає нам отримати ці 50 мільярдів — це політична воля. Тому що, коли вона є, то юридичні конструкції, запобіжники від фінансово-економічного шоку можуть бути відпрацьовані. І вони вже створені. От чого в нас сьогодні немає, це політичної волі», — додала вона.
За матеріалами:
РБК-Україна
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