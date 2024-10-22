Заморожені російські активи: Європарламент погодив надання Україні 35 млрд євро — Finance.ua

Заморожені російські активи: Європарламент погодив надання Україні 35 млрд євро Вчора 15:02 — Казна та Політика

Заморожені російські активи: Європарламент погодив надання Україні 35 млрд євро

Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро у межах великого кредиту G7 коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

🗳️Parliament approves up to €35 billion loan to Ukraine backed by Russian assets



On Tuesday, MEPs gave their green light to an extraordinary loan of up to €35 billion to Ukraine, to be repaid with future revenues from frozen Russian assets.



Details ⤵️https://t.co/D5bre65fVX — EP PressService (@EuroParlPress) October 22, 2024

Так, депутати Європарламенту дали дозвіл на виділення Україні позики на суму до €35 млрд, який має бути погашений майбутніми надходженнями від заморожених російських активів.

«Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал — що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів на підтримку України, і росія як країна-агресор повинна заплатити — і заплатить», — заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

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Зазначається, що відповідне рішення у першому читанні підтримали 518 депутатів, проти проголосували 56, утримався 61.

Як наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України. Крім того, 2.26 млрд фунтів стерлінгів у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія.

«Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання. Вдячні нашим партнерам з ЄС та Великої Британії за беззаперечну підтримку України в боротьбі проти російської агресії», — підкреслив очільник уряду.

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту G7 лідери країн «Великої сімки» досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

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Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

США наполягають, щоб ЄС продовжив санкції щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, щоб гарантувати, що США отримають виплату по кредиту.

Окрім цього, США вимагають гарантії того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться замороженими, доки росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

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