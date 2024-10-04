Україна планує розтягнути на кілька років позику в $50 млрд за рахунок російських активів — Марченко — Finance.ua
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Україна планує розтягнути на кілька років позику в $50 млрд за рахунок російських активів — Марченко

Казна та Політика
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Україна планує розтягнути на кілька років позику в $50 млрд за рахунок російських активів — Марченко
Україна планує розтягнути на кілька років позику в $50 млрд за рахунок російських активів — Марченко
Міністерство фінансів України роздумує над тим, як найефективніше розтягнути в часі анонсоване до 2025 року фінансування міжнародних партнерів у розмірі $50 млрд за рахунок доходів на заморожені російські активи, оскільки це джерело доходів є разовим.
Про це повідомив міністр Сергій Марченко агентству «Інтерфакс-Україна» в кулуарах форуму «Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна».
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«Є взаємовиключні завдання: як знайти кошти на відновлення, як розтягнути ці кошти, обмежені, 50 мільярдів, які є разовою акцією — їх більше не можна буде повторити — на трирічну перспективу, як мінімум», — сказав він.
Марченко нагадав, що в проєкті держбюджету на 2025 рік закладено зовнішнє фінансування $38,4 млрд.
«У нас наразі потреба $38 млрд, і у 2026-му (році) дива не станеться, що у нас там усе збалансується, навіть якщо теоретично думати про це. Тому думаємо (над найкращим варіантом використання $50 млрд)», — додав глава Мінфіну.
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Раніше про необхідність розтягнути витрачання $50 млрд щонайменше ще й на 2026 рік заявила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Виступаючи на форумі, Марченко наголосив, що закладені в проєкті держбюджету-2025 $38,4 млрд — «це не даність», а необхідність виконання реформ. За його словами, попри заяву Євросоюзу про виділення EUR35 млрд Україні в межах заявленого G7 механізму використання доходів на заморожені російські активи, необхідно буде ще виконати значну роботу, щоб закріпити ці безумовно важливі політичні запевнення на папері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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