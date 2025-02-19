У Латвії запропонували альтернативу спільній місії НАТО в Україні — Finance.ua

У Латвії запропонували альтернативу спільній місії НАТО в Україні Сьогодні 15:12

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня запропонувала альтернативу спільній місії НАТО в Україні. Балтійський та Скандинавський регіони готові координувати дії для забезпечення миру.

ЄС має бути готовим до альтернативної європейської пропозиції для встановлення миру в Україні. Про це заявила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, повідомляє УНН із посиланням на Delfi.

За її словами, необхідно обговорити, чи потрібно створювати «певну коаліцію держав», які здатні, можуть і хочуть забезпечити мир в Україні.

Нам потрібно поговорити про те, чи це робиться і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО- сказала Сіліня.

Вона також зазначила, що Балтійський та Скандинавський регіони тісно координують свої дії та готові до цього. При цьому «всі мають домовитися, зокрема, хто командуватиме силами і які гарантії будуть надані солдатам, якщо їх відправлять на цю місію».

«У нас є готові сценарії, але ми маємо домовитися про ці великі рамки», — підкреслила латвійська прем’єрка.

Водночас вона наголосила, що Євросоюз перебуває в ситуації, коли потрібно бути «досить практичними» щодо кроків, на які очікує Україна, включаючи якнайшвидший вступ України до ЄС, що є «мінімумом, який може зробити Європа».

Напередодні у Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, основна увага була приділена питанням військово-технічного партнерства, посиленню співпраці у сфері оборонних інновацій та інвестиціям у оборонно-промисловий комплекс.

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