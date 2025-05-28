Україна витратила на оборону 765 млрд грн з початку 2025 — Finance.ua
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Україна витратила на оборону 765 млрд грн з початку 2025

Казна та Політика
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Україна витратила на оборону 765 млрд грн з початку 2025
Україна витратила на оборону 765 млрд грн з початку 2025
Україна витратила 765 млрд грн, або 64,5% від усіх видатків бюджету, на сектор безпеки і оборони з початку 2025 року. Зокрема, у квітні на оборону пішло 204,9 млрд грн.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів.
За перші чотири місяці 2025 року 64,5% від усіх видатків загального фонду держбюджету пішли на оборону, із них 204,9 млрд грн у квітні.
Кошти спрямували на:
  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
  • пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Нагадаємо, за чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трлн грн на пріоритетні видатки.
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У ВРУ зареєстрували законопроєкт № 13296, який передбачає відновлення щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень для всіх військовослужбовців, незалежно від форми служби.
За матеріалами:
Finance.ua
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