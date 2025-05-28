Україна витратила на оборону 765 млрд грн з початку 2025 — Finance.ua

Україна витратила на оборону 765 млрд грн з початку 2025 Вчора 16:15 — Казна та Політика

Україна витратила на оборону 765 млрд грн з початку 2025

Україна витратила 765 млрд грн, або 64,5% від усіх видатків бюджету, на сектор безпеки і оборони з початку 2025 року. Зокрема, у квітні на оборону пішло 204,9 млрд грн.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

За перші чотири місяці 2025 року 64,5% від усіх видатків загального фонду держбюджету пішли на оборону, із них 204,9 млрд грн у квітні.

Кошти спрямували на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Нагадаємо, за чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трлн грн на пріоритетні видатки.

Уряд затвердив розпорядження про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яке передбачає виплату грошової компенсації на придбання житла для Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей. Загальний обсяг фінансування становить понад 3,9 мільярда гривень.

У ВРУ зареєстрували законопроєкт № 13296, який передбачає відновлення щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень для всіх військовослужбовців, незалежно від форми служби.

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