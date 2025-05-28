ППО та ракетна програма. Зеленський заявив, що Україні необхідно $30 млрд для запуску виробництва на повну потужність — Finance.ua
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ППО та ракетна програма. Зеленський заявив, що Україні необхідно $30 млрд для запуску виробництва на повну потужність

Казна та Політика
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ППО та ракетна програма. Зеленський заявив, що Україні необхідно $30 млрд для запуску виробництва на повну потужність
ППО та ракетна програма. Зеленський заявив, що Україні необхідно $30 млрд для запуску виробництва на повну потужність
Україні необхідно $30 млрд, щоб повноцінно розгорнути виробництво продукції військово-промислового комплексу. Найближчим часом країна буде готова до ліцензування систем протиповітряної оборони (ППО).
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами 27 травня, пише «Інтерфакс-Україна».
«Ця сума потрібна, щоб розгорнути виробництво, зокрема ракетної програми, на повну потужність. Наразі ми недофінансовані приблизно на цю суму щороку», — пояснив він.
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Україна здатна розробити ефективну відповідь на російські ракетні атаки за умови належного фінансування своєї програми, заявив президент. Водночас Україна вже знайшла дві третини коштів на закупівлю артилерійських снарядів за кордоном, що не стосується внутрішнього виробництва.
«Ми досягли значного прогресу в ракетній програмі, яку називають „українська балістика“. Для її розвитку потрібні додаткові кошти, які не покриваються двостороннім фінансуванням із партнерами. Ми шукаємо можливості для збільшення інвестицій у цей напрям», — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна прагне забезпечити фінансування та безпеку для нових виробничих ліній, зокрема шляхом їх створення за кордоном.
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«Це дозволить залучити додаткові кошти, адже партнери фінансуватимуть спільні проєкти, розташовані за їхніми межами. Після війни партнери зможуть отримати доступ до цих технологій. Такі виробництва почнуть працювати вже цього року», — додав він.
Щодо ППО Зеленський зазначив: «Ми близькі до ліцензування нових систем. Деякі рішення вже на підході, але деталей поки не розголошую». Він також уточнив, що Україна обережно використовує ракети для систем «Patriot», застосовуючи їх проти балістичних і крилатих ракет, за підтримки партнерів.
«Ми можемо здивувати росію, якщо матимемо кошти. На всі їхні ракети ми знайдемо відповідь, якщо отримаємо фінансування в потрібний час. Чи наблизить це мир? Так, адже росіяни поки не відчувають війни, на відміну від нас», — зазначив Зеленський.
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Він також повідомив, що росія щомісяця мобілізує 50 000 військових, а у травні — 40 000.
«Вони платять їм понад $10 000, використовуючи різні бюджети: місцеві, урядові, органи влади. Це включає виплати за контракти та інші стимули», — додав президент.
За матеріалами:
Forbes.ua
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