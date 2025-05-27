ППО, дрони та боєприпаси: Швеція надає Україні понад $500 мільйонів на зміцнення оборони — Finance.ua

ППО, дрони та боєприпаси: Швеція надає Україні понад $500 мільйонів на зміцнення оборони Вчора 10:32 — Казна та Політика

ППО, дрони та боєприпаси: Швеція надає Україні понад $500 мільйонів на зміцнення оборони

Швеція виділила Україні 4,8 мільярда шведських крон (понад 502 мільйони доларів США) на посилення обороноздатності.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Швеції.

Шведський уряд 22 травня доручив Збройним силам Швеції надати економічну допомогу багатостороннім фондам та ініціативам, спрямованим на зміцнення обороноздатності України. Загальна сума цих пожертв становить приблизно 4,8 мільярда шведських крон.

Зазначається, що ці кошти є частиною 19-го пакету допомоги Україні, представленого шведським урядом 31 березня і прийнятого Риксдагом (шведським парламентом) 29 квітня.

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«Ці виплати зроблять українські Збройні сили та оборонну промисловість сильнішими у захисті від росії», — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

У шведському оборонному відомстві зазначили, що Стокгольм надає підтримку кільком фондам та ініціативам для закупівлі матеріально-технічних засобів з метою зміцнення обороноздатності України, створених міжнародною спільнотою.

Зокрема пожертви будуть спрямовані Коаліції з розмінування (понад 10,4 мільйонів доларів США) на закупівлю обладнання для розмінування, зокрема датчиків мін, транспортних засобів та засобів індивідуального захисту; Коаліції дронів (понад 31,4 мільйон доларів США) на закупівлю безпілотників різного типу; Коаліції морських сил і засобів (понад 5,2 мільйонів доларів США) на підготовку особового складу ВМС України у рамках операції Intercharge; ІТ-коаліції (понад 3,1 мільйона доларів США) на закупівлю обладнання для створення української системи ситуаційної обізнаності Delta.

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На додачу до цього, шведський уряд погодив додатковий внесок у розмірі понад 1 мільярд шведських крон (понад 104 мільйона доларів США) у «данську модель» закупівель матеріально-технічних засобів та обладнання для української оборонної промисловості.

Також Стокгольм виділить 418 мільйонів шведських крон (понад 43,7 мільйона доларів США) на закупівлю матеріальних засобів для підтримки розбудови Сухопутних військ України, включно з бронетехнікою.

Крім цього, у шведському Міноборони анонсували підтримку ініціативи із закупівлі боєприпасів, зокрема чеської ініціативи (додатково понад 57,5 мільйона доларів США) та естонської ініціативи (ще приблизно 57 мільйонів доларів США).

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Уряд Швеції також надасть Україні понад 1 мільярд шведських крон (понад 104 мільйона доларів США) на закупівлю систем ППО та безпілотників дальнього радіусу дії.

Укрінформ За матеріалами:

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