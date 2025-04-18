Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони — Finance.ua
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Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони

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Швеція готова профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, повідомив представник шведської урядової агенції FMV бригадний генерал Йоган Аксельссон під час зустрічі із заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергієм Боєвим.
Як повідомляє пресслужба Міноборони, Аксельссон презентував українській стороні список напрямів, які можуть бути опрацьовані. Боєв підкреслив, що для України актуальними залишаються питання протидії КАБам та можливість перехоплення ворожих дронів.
Як зазначається, актуальним залишається виробництво шведських БМП CV-90, які проявили себе на полі бою як надійна техніка. Сторони домовилися працювати над реалізацією технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні.
Вони також обговорили деталі напрацювання щодо спільних підприємств, які вироблятимуть критично важливе озброєння.
«Українсько-шведські відносини в оборонній галузі розвиваються, і це підтвердження нашої стратегічної співпраці. Швеція — один з лідерів допомоги Україні, й ми раді ділитися досвідом у відповідь для розвитку спільних проєктів», — зазначив заступник міністра.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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