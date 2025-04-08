«Щит Ахіллеса» за $3 млрд: Греція запустила масштабну програму модернізації ППО — Finance.ua
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«Щит Ахіллеса» за $3 млрд: Греція запустила масштабну програму модернізації ППО

Світ
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«Щит Ахіллеса» за $3 млрд: Греція запустила масштабну програму модернізації ППО
«Щит Ахіллеса» за $3 млрд: Греція запустила масштабну програму модернізації ППО

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс представив у парламенті програму «Щит Ахіллеса» — масштабний проєкт створення інтегрованої багаторівневої системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє Army Recognition.
На реалізацію проєкту виділено 2,8 млрд євро (3 млрд доларів), а сам він стане центральним елементом загальної програми модернізації національної оборони Греції вартістю 25 млрд євро.
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Зазначається, що Греція модернізує систему ППО на тлі зростаючої нестабільності в регіоні. Особливу стурбованість викликають:
  • широке застосування БПЛА і високоточної зброї в сучасних конфліктах;
  • розширення потенціалу балістичних ракет у регіоні;
  • загострення суперечок із Туреччиною з питань повітряного і морського простору.
Наразі грецькі збройні сили мають у своєму розпорядженні 81 зенітно-ракетний комплекс, з яких:
  • 36 пускових установок M901 Patriot PAC-2 (США);
  • 12 пускових установок С-300ПМУ1 (Росія);
  • 9 систем Crotale NG/GR (Франція);
  • 4 ЗРК 9К331 Тор-M1 (Росія);
  • 20 ракет RIM-7M Sparrow, інтегрованих у систему Skyguard.
Аналітики наголосили, що ці системи хоча й надійні, але застаріли в плані швидкості реагування, мережевої інтеграції та можливостей багатозадачного застосування.

Система Barak MX

Однією з ключових компонентів програми «Щит Ахіллеса» може стати ізраїльська система Barak MX, розроблена Israel Aerospace Industries (IAI). Вона забезпечує перехоплення цілей на дальностях від 35 до 150 км і здатна боротися з БПЛА, літаками, крилатими та балістичними ракетами. Систему вже вибрали такі країни, як Німеччина і Фінляндія.
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«У Греції вже є американські системи Patriot. Якби ми купували нові, час очікування становив би чотири-п'ять років. Європейські можливості обмежені. Ізраїль, з яким ми підтримуємо стратегічний союз, може запропонувати рішення швидше», — сказав Міцотакіс.
Водночас розглядаються й інші кандидати:
  • SAMP/T NG (Франція) з ракетою Aster 30;
  • NASAMS (США/Норвегія) з AIM-120 AMRAAM;
  • IRIS-T SLM (Німеччина);
  • Patriot PAC-3 MSE (США).
Примітно, що в списку кандидатів на модернізацію немає російських систем, таких як С-400 (такими володіє Туреччина) і новітніх С-500 «Прометей». Оглядачі зазначають, що програма «Щит Ахіллеса» — це не просто модернізація ППО, а кардинальна зміна в оборонній доктрині Греції. Вона розроблена як мережецентрична система оборони, що об’єднує в єдину командно-контрольну архітектуру систему датчиків, передові перехоплювачі та обмін даними в режимі реального часу.
За матеріалами:
Фокус
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