Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону до 2037 року — Finance.ua
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Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону до 2037 року

Світ
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Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону до 2037 року
Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону до 2037 року
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що країна витратить 25 мільярдів євро на оборону до 2037 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
План, який визначить обороноздатність Греції в середньостроковій перспективі, з’явився на тлі прагнення країн Європи збільшити військові витрати в умовах триваючої агресії рф проти України та ослаблення присутності США на континенті.
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«Інвестиції в наш оборонний потенціал — це інвестиції в наш суверенітет», — зазначив Міцотакіс.
Як відомо, Греція історично була одним із членів НАТО з найвищими витратами на оборону в частці від свого економічного виробництва, регулярно перевищуючи цільовий показник альянсу в 2% від ВВП навіть на піку своєї кризи суверенного боргу.
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Багато в чому це пов’язано з давнім суперництвом із сусідньою Туреччиною, джерелом постійної напруженості, яка змушує обидві країни підтримувати сильні можливості стримування. За останні п’ять років Греція придбала 24 винищувачі Rafale у Франції і замовила до 40 ударних винищувачів F-35 у США.
Нова 12-річна стратегія встановлює суму, яку уряд планує витратити на подальше нарощування свого обладнання та інших можливостей.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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