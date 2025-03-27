Макрон оголосив додаткову військову допомогу для України на €2 млрд — Finance.ua

Макрон оголосив додаткову військову допомогу для України на €2 млрд Сьогодні 10:43 — Казна та Політика

Макрон оголосив додаткову військову допомогу для України на €2 млрд

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про виділення військової допомоги Україні на €2 млрд під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі.

«Необхідно продовжувати опір, і сьогодні (26 березня. — Ред.) я оголосив про додаткові 2 мільярди євро військової підтримки Україні з боку Франції», — сказав Макрон на спільній пресконференції з Зеленським в Парижі в середу.

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За словами французького лідера, до нового пакета увійдуть протитанкові ракети MILAN, засоби ППО, ракети MICA для винищувачів Mirage, зенітно-ракетні комплекси Mistral, бронемашини VAB AMX-10 RX та боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Макрон запевнив, що Франція «продовжить свої зобов’язання». Він назвав ключові напрямки військової допомоги від Франції, які вже були реалізовані, та зазначив, що також країни вже «досягли прогресу у співпраці в питаннях супутникової та розвідувальної діяльності».

За словами Макрона, французька підтримка також буде доповнена виробництвом обладнання в Україні завдяки партнерству з французькими оборонними компаніями.

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«Ці два мільярди євро підтримки ґрунтуються на цьому першому компоненті, і наш намір завтра — мобілізувати усіх партнерів, які будуть присутні, для продовження цієї безпосередньої підтримки України», — наголосив він.

Другий елемент дискусії в четвер стосуватиметься тривалого припинення вогню, забезпечення його дотримання, повідомив Макрон.

«Це буде важливою частиною роботи, яку ми будемо робити завтра з нашими європейськими колегами, саме для того, щоб побудувати цю послідовність: вимірюваного короткострокового припинення вогню, політичних дискусій, а потім припинення вогню, яке може бути консолідованим і повністю контрольованим», — зазначив президент.

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