Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро для підтримки енергетики у цьому році — Finance.ua
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Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро для підтримки енергетики у цьому році

Казна та Політика
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Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро для підтримки енергетики у цьому році
Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро для підтримки енергетики у цьому році
Франція до кінця поточного року надасть Україні щонайменше EUR60 млн.
Про це повідомив спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн.
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«З наближенням зими ситуація стає критичною — ми повинні діяти зараз, щоб швидко запропонувати конкретні енергетичні рішення», — написав він у соцмережі X за підсумками засідання міністерської групи G7+ з енергетичної підтримки України на рівні глав МЗС на полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Держсекретар США Ентоні Блінкен на цій зустрічі зазначив, що країни G7+ від початку повномасштабного вторгнення рф мобілізували понад $4 млрд на підтримку енергетичного сектору України.
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У заяві за результатами міністерської зустрічі G7+ наголошується, що країни вітають подальші зобов’язання з надання фінансування та підтримки в негрошовій формі для покриття найнагальніших потреб українського енергетичного сектору, зокрема ремонту пошкоджених електростанцій і систем централізованого теплопостачання, розгортання нових, розподілених джерел енергії, аварійного резервного живлення для критично важливих служб і пасивного захисту енергетичної інфраструктури.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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