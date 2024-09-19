«Важко, але не катастрофічно»: посол ЄС поділилася прогнозами щодо відключень електрики взимку — Finance.ua

«Важко, але не катастрофічно»: посол ЄС поділилася прогнозами щодо відключень електрики взимку
У Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.
Про це в інтерв’ю «ЄвроПравді» розповіла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
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Матерновій поставили запитання про те, наскільки важкої зими для України очікують європейські колеги і як може виглядати песимістичний сценарій.
«Я, звичайно ж, очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною», — відповіла Матернова.
За її словами, найбільш вразливими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.
Її запитали про побоювання, чи не стане ситуація зі світлом і опаленням настільки скрутною, що це змусить мільйони українців їхати до Європи, та чи готується ЄС до такого сценарію-катастрофи.
«Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут, у Києві, тож відчуватиму це особисто.
Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", — сказала Матернова.
Нагадаємо, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що основне питання щодо ситуації з відключенням світла взимку полягає в тому, чи вистачить Україні згенерованої електроенергії. Багато чого залежатиме від погоди.
В Україні наразі не відбуваються відключення електроенергії, оскільки основні пошкодження вже усунуті, а споживання зменшилось після спеки. Однак, за прогнозами колишнього голови «Укренерго» Володимира Кудрицького, графіки відключень можуть знову ввести на початку зими.
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