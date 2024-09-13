Україна може повернутись до графіків відключень електроенергії у грудні — Кудрицький Вчора 08:30 — Енергетика

Україна може повернутись до графіків відключень електроенергії у грудні — Кудрицький

В Україні наразі не відбуваються відключення електроенергії, оскільки основні пошкодження вже усунуті, а споживання зменшилось після спеки. Однак, за прогнозами колишнього голови «Укренерго» Володимира Кудрицького, графіки відключень можуть знову ввести на початку зими.

Про це він сказав в інтервʼю ЕП.

В Україні наразі не відбуваються відключення електроенергії. За словами Кудрицького, основні пошкодження після останньої масованої атаки вже усунуті, і проблем з мережею немає. Генерації достатньо завдяки зниженню споживання після спеки.

«Поки не буде нової хвилі спеки або якогось чергового зауваження на якомусь великому об’єкті генерації, типу атомної станції, у нас, в принципі, електроенергії мало б вистачати. Ми прогнозували, що в вересні-жовтні ситуація з балансом може бути спокійною, якщо не буде нових масштабних обстрілів», — сказав Кудрицький.

Проте, Кудрицький зазначив, що в Україні можуть знову впровадити графіки відключень з початку зими, якщо температура буде низькою.

«Я б більше ставив на грудень. В листопаді почнеться опалювальний сезон по всій країні, але в листопаді може не бути холодної погоди. А саме холодна погода буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання», — повідомив він.

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Він також підкреслив, що сценарій без відключень взимку теоретично можливий, якщо температура залишиться на рівні 5−15 градусів і не буде нових обстрілів.

«Тобто в принципі він існує, але ми розуміємо, що він суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані», — додав Кудрицький.

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