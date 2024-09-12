Ударів по енергоструктурі зазнали всі регіони України, по деяких об’єктах стріляли понад 40 разів — Офіс генпрокурора Вчора 19:15 — Енергетика

Ударів по енергоструктурі зазнали всі регіони України, по деяких об’єктах стріляли понад 40 разів — Офіс генпрокурора

російські окупанти завдають ударів по енергооб’єктах у кожній області України, по деяких ворог бив понад 40 разів, загалом війська рф пошкодили в Україні 184 тисячі цивільних об’єктів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

«Жоден регіон України не уникнув нападу на енергоструктуру. При цьому по деяких енергетичних об’єктах ударів завдавали понад 40 разів», — розповів перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко в середу на черговій міжнародній конференції United for Justice на тему притягнення до відповідальності за обстріли рф цивільної інфраструктури України.

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Щодо засобів ураження, то, за словами Хоменка, ворог завдавав ударів усіма видами озброєння — від артилеристських систем до ракет Х-101.

Також він повідомив, що атак окупанта зазнали майже всі види енергогенеруючих та енергорозподільчих підприємств.

«Українській енергосистемі завдано збитків на понад $1 млрд», — повідомив Хоменко, наголосивши, що точну суму збитків установити наразі неможливо.

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Крім того, він розповів, що внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі загинули цивільні особи, зокрема — співробітники енергопідприємств. «Загинули 35 осіб, більше сотні дістали поранень», — наголосив перший заступник генпрокурора.

Заступник глави Служби безпеки України Серей Наумюк повідомив, що за фактами обстрілу російськими військами цивільної та критичної інфраструктури слідчі розслідують понад 2 тис. 300 кримінальних справ.

Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував, що на сьогодні пошкоджено понад 184 тисячі цивільних об’єктів. «Масований і системний характер атак має негативні наслідки для цивільного населення. Ми працюємо для забезпечення покарання за ці злочини і на національному, і на міжнародному рівні», — сказав генпрокурор під час конференції.

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