Як мешканцям багатоповерхівок пережити зиму без світла: поради експертів — Finance.ua
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Як мешканцям багатоповерхівок пережити зиму без світла: поради експертів

Енергетика
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Як мешканцям багатоповерхівок пережити зиму без світла: поради експертів
Як мешканцям багатоповерхівок пережити зиму без світла: поради експертів
Мешканцям багатоквартирних будинків варто подбати про автономне живлення насосної групи, яке забезпечить подачу тепла і води взимку під час відключень електроенергії.
За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко, усе, що вище 5-го поверху: подача гарячої та холодної води, опалення — робиться за рахунок електроенергії.
«Тобто насоси живляться електроенергією. І без них будинок залишається без опалення, води і, фактично, без систем життєдіяльності. Тому, в першу чергу, потрібно про це потурбуватись», — сказав він.
Попенко наголосив, що у випадку довготривалих відключень електроенергії потрібен генератор, який підтримуватиме критичні системи будинку, одночасно заряджаючи акумулятори, які можуть працювати у перервах між роботою генератора.
В свою чергу енергетичний експерт Генадій Рябцев відмітив, що мешканцям багатоповерхівок спочатку потрібно приділити увагу каналізації, потім водопостачанню і після цього електричній та тепловій енергії.
«Якщо насос зупиниться в мороз -15 і нижче, то система водопостачання і водовідведення взагалі вийде з ладу. І просто потрібно буде замінювати всю систему», — розповів експерт.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, щоб забезпечити автономне живлення будинку, необхідна відносно невелика кількість електроенергії, яка визначається індивідуально для кожного будинку. При цьому вартість таких установок варіюється в залежності від потреб будинку.
«Це залежить від фінансових можливостей мешканців будинку і тієї суми, яку вони готові витратити. Тому що технічно можна поставити резервне обладнання, яке забезпечить живлення на дві доби. І це не є чимось виключним чи дуже спеціальним», — сказав Харченко.
Олег Попенко додав, що один генератор може коштувати близько 2 мільйонів гривень. Тому, за його словами, якщо в будинку тисяча квартир, то в кожній квартирі потрібно по 2 тисячі гривень скинутися окремо тільки на генератор.
За матеріалами:
УНІАН
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