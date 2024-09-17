Якою буде ситуація зі світлом взимку: 2 можливих сценарії — Finance.ua

Якою буде ситуація зі світлом взимку: 2 можливих сценарії Сьогодні 21:33 — Енергетика

Якою буде ситуація зі світлом взимку: 2 можливих сценарії

Основне питання щодо ситуації з відключенням світла взимку полягає в тому, чи вистачить Україні згенерованої електроенергії. Багато чого залежатиме від погоди.

Забезпечте собі спокій з депозитом, який працює на вас. Обирайте з безлічі варіантів у каталозі депозитів на Finance.ua.

Про це розповів в інтервʼю «24 каналу» голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк.

Читайте також Шмигаль висловився щодо прогнозів експертів про можливі відключення світла взимку

За його словами, якщо зима видасться теплою, а на термометрах триматиметься температура від 0 до 5 градусів тепла, то пройти ці місяці, за оптимістичним сценарієм, вдасться або взагалі без відключень, або з незначними. Тривати вони можуть від 2 до 4 годин на добу, а обмеження застосовуватимуть лише в будні.

«Якщо ж температура на вулиці буде мінус 5 — 10 і триватимуть морози по кілька днів поспіль, то обмеження в споживанні будуть більш значними — від 8 до 10 годин на добу. Але це короткостроково, на дні морозів, коли ми будемо більше споживати електроенергії», — наголосив Нагорняк.

Читайте також ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії

Зазначається, що протягом 2024 року Україна втратила 9 гігаватів генерації. Співрозмовник телеканалу заявив, що 3,5 — 4 гігавати відновлять до зими, також додатково йтиме імпорт.

Проте в пікові години в разі серйозних морозів Україні не вистачатиме генерації для покриття 100% потреби населення, промисловості та військової промисловості. І це за умови, що не буде критичних ударів РФ по українській генерації чи підстанціях «Укренерго», ГЕС і ТЕС.

Читайте також Україна може повернутись до графіків відключень електроенергії у грудні — Кудрицький

У тому випадку якщо російські окупаційні війська будуть прицільно бити великою кількістю крилатих чи балістичних іранських ракет по підстанціях «Укренерго», генерація залишатиметься, але не буде можливості її видати. Така ситуація складалася протягом двох тижнів у серпні — вересні, коли генерації було достатньо, але на підстанціях проводили ремонтні роботи, додав Нагорняк.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.