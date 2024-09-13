ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії

Енергетика
328
ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії
ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії
ДТЕК інвестує 140 млн євро у розвиток систем зберігання енергії для зміцнення енергетичної безпеки України. Компанія планує збудувати установки загальною потужністю 200 МВт, спрямовані на створення надійної та «зеленої» енергетичної системи.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Введення в експлуатацію батарей заплановано на вересень 2025 року, після чого вони почнуть надавати допоміжні послуги для «Укренерго».
Проєкт передбачає спорудження кількох об’єктів по всій території України. 22 серпня ДТЕК разом з іншими учасниками енергетичного ринку виграв аукціон «Укренерго», що відкриває нові можливості для розвитку ринку зберігання енергії та будівництва балансуючих потужностей.
Системи зберігання енергії є стратегічним напрямком для ДТЕК.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.