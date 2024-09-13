ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії — Finance.ua

ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії Вчора 12:28 — Енергетика

ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії

ДТЕК інвестує 140 млн євро у розвиток систем зберігання енергії для зміцнення енергетичної безпеки України. Компанія планує збудувати установки загальною потужністю 200 МВт, спрямовані на створення надійної та «зеленої» енергетичної системи.

Про це повідоми ла пресслужба ДТЕК.

Введення в експлуатацію батарей заплановано на вересень 2025 року, після чого вони почнуть надавати допоміжні послуги для «Укренерго».

Проєкт передбачає спорудження кількох об’єктів по всій території України. 22 серпня ДТЕК разом з іншими учасниками енергетичного ринку виграв аукціон «Укренерго», що відкриває нові можливості для розвитку ринку зберігання енергії та будівництва балансуючих потужностей.

Системи зберігання енергії є стратегічним напрямком для ДТЕК.

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