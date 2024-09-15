Шмигаль висловився щодо прогнозів експертів про можливі відключення світла взимку — Finance.ua

Шмигаль висловився щодо прогнозів експертів про можливі відключення світла взимку Сьогодні 09:25 — Енергетика

Шмигаль висловився щодо прогнозів експертів про можливі відключення світла взимку

Наразі немає в Україні людини, яка б могла спрогнозувати, якими будуть відключення електроенергії взимку. На даний час проводяться системні роботи з захисту енергетичної інфраструктури, але у росіян також є плани по її знищенню.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час сьогоднішньої прес-конференції.

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Він наголосив, що робити прогнози про те, якими будуть умови проходження опалювального сезону, ще рано, оскільки ситуація залежатиме від подальшого розвитку подій.

«Ніхто сьогодні не може сказати — 4 години, 16 годин, або зовсім без відключень (світла в великих містах — ред.). Тому що росіяни мають свої терористичні плани знищення нашої енергетичної інфраструктури… Ми до цього готуємся і розуміємо, як проходити цю зиму. Ми точно її пройдемо. Разом, об’єднані, підготовлені. В яких умовах ми будемо її проходити, буде видно лише по мірі того, як будемо рухатися в опалювальний сезон. Сьогодні пророкувати та робити якісь сенсаційні заяви абсолютно неправильно», — сказав він.

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Від також зазначив, що наступну зиму, відповідно до планів Кабміну, Україна буде проходити на газі власного видобутку.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомляли , що російські окупанти завдають ударів по енергооб’єктах у кожній області України, по деяких ворог бив понад 40 разів, загалом війська рф пошкодили в Україні 184 тисячі цивільних об’єктів.

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