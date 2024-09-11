У Брюсселі заявили про готовність збільшити постачання електроенергії в Україну — Finance.ua

У Брюсселі заявили про готовність збільшити постачання електроенергії в Україну Вчора 17:39 — Енергетика

У Брюсселі заявили про готовність збільшити постачання електроенергії в Україну

У Єврокомісії працюють над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Підтримку необхідно активізувати із наближенням складної зими.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, йдеться на сайті Єврокомісії

«Ми працюємо з ENTSO-E над збільшенням максимальної потужності експорту електроенергії до України», — сказала вона.

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За її словами, через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила майже половину своїх потужностей з виробництва електроенергії.

«Люди будуть у холоді та темряві найближчими місяцями, якщо ми не посилимо нашу підтримку», — повідомила єврокомісар.

Сімсон заявила, що ЄС вже надав велику підтримку, зосередившись на ремонті, розподілі генераторів та збільшенні імпорту електроенергії з ЄС.

Через Фонд підтримки енергетики України Енергетична спільнота, Єврокомісія, держави-члени та інші донори мобілізували близько 510 млн євро на ремонт пошкоджених установок, децентралізоване виробництво газу та відновлюваної енергії, а також на резервне електропостачання цивільної інфраструктури.

«Всі ці зусилля необхідно активізувати з наближенням зими, щоб уникнути найгіршого», — додала вона.

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