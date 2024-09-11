Галущенко: важливо вже зараз ввести санкції проти усієї російської атомної енергетики — Finance.ua

Галущенко: важливо вже зараз ввести санкції проти усієї російської атомної енергетики
Важливо вже зараз ввести санкції проти усієї російської атомної енергетики. Наразі немає іншої швидкої відповіді на енергетичний терор росії.
На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час 9-ї щорічної конференції з енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи, організованої Атлантичною радою (Atlantic Council).
«Дуже важливо сказати, що на всі ці обстріли, руйнування, усе те, що терористична держава росія зробила в Україні, дуже важливо дати їм потужну відповідь. І ця відповідь — санкції»,
сказав він.
За його словами, наразі немає іншого способу для швидкої відповіді на цей російський терор, тому дуже важливо зараз вводити санкції в усіх сферах енергетичного сектору.
«І це стосується не тільки газу, не тільки нафти і вугілля, але дуже важливо — це санкції в атомній сфері», — наголосив Герман Галущенко.
При цьому він нагадав, що Україна вже має успішний приклад співпраці з американською компанією Westinghouse. «Це дуже важливо, і ми сподіваємося на розширення цієї співпраці в майбутньому. Я думаю, що багато перешкод, які раніше існували для запровадження цих санкцій, уже зникли завдяки цій співпраці. І я думаю, дуже важливо просувати ці санкції скрізь, де тільки можливо, щоб росія відчула, що тільки вона відповідальна за все, що відбувається в Україні», — додав міністр.
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