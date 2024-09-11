Галущенко: важливо вже зараз ввести санкції проти усієї російської атомної енергетики — Finance.ua

Галущенко: важливо вже зараз ввести санкції проти усієї російської атомної енергетики Вчора 13:32 — Енергетика

Важливо вже зараз ввести санкції проти усієї російської атомної енергетики. Наразі немає іншої швидкої відповіді на енергетичний терор росії.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час 9-ї щорічної конференції з енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи, організованої Атлантичною радою (Atlantic Council).

«Дуже важливо сказати, що на всі ці обстріли, руйнування, усе те, що терористична держава росія зробила в Україні, дуже важливо дати їм потужну відповідь. І ця відповідь — санкції», сказав він.

За його словами, наразі немає іншого способу для швидкої відповіді на цей російський терор, тому дуже важливо зараз вводити санкції в усіх сферах енергетичного сектору.

«І це стосується не тільки газу, не тільки нафти і вугілля, але дуже важливо — це санкції в атомній сфері», — наголосив Герман Галущенко.

При цьому він нагадав, що Україна вже має успішний приклад співпраці з американською компанією Westinghouse. «Це дуже важливо, і ми сподіваємося на розширення цієї співпраці в майбутньому. Я думаю, що багато перешкод, які раніше існували для запровадження цих санкцій, уже зникли завдяки цій співпраці. І я думаю, дуже важливо просувати ці санкції скрізь, де тільки можливо, щоб росія відчула, що тільки вона відповідальна за все, що відбувається в Україні», — додав міністр.

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