30 тисяч для військових в Україні щомісячно: зареєстровано проєкт закону — Finance.ua
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30 тисяч для військових в Україні щомісячно: зареєстровано проєкт закону

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30 тисяч для військових в Україні щомісячно: зареєстровано проєкт закону
30 тисяч для військових в Україні щомісячно: зареєстровано проєкт закону
У ВРУ зареєстровано законопроєкт № 13296, який передбачає відновлення щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень для всіх військовослужбовців, незалежно від форми служби.
Про це повідомив один з авторів цього проєкту, нардеп Олексій Гончаренко.
Законопроєкт передбачає низку важливих соціальних гарантій для військових:
1. Підйомні та добові виплати при переведенні.
​Сьогодні такі виплати надаються лише контрактникам при зміні місця служби. Законопроєкт пропонує поширити цю норму також на мобілізованих військовослужбовців, які виконують ті самі завдання в умовах воєнного стану.
2. Компенсація за оренду житла.
Контрактники мають право на службове житло або компенсацію за оренду. У разі ухвалення законопроєкту, ці гарантії також будуть поширені на мобілізованих. Військова частина буде зобов’язана або надати житло, або компенсувати витрати на його оренду.
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«Закликаю колег якнайшвидше розглянути цей законопроєкт і підтримати в Раді», — наголосив Гончаренко.
Нагадаємо, українські військові з першого дня служби отримують грошове забезпечення. Це сукупність гарантованих державою виплат, що надаються військовослужбовцям за виконання ними військових обов’язків.
Основні виплати включають посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. Мінімальний розмір грошового забезпечення у Збройних Силах становить 20 100 грн. Його розмір залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.
Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в березні зросли до 89,4 млрд грн (28,1% всіх видатків) з 76,0 (23,4%) у лютому та всього 5,1 млрд грн у січні.
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