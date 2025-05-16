У скільки обійдеться заміна військової підтримки США в Європі — підрахунки аналітиків Сьогодні 19:45

У скільки обійдеться заміна військової підтримки США в Європі — підрахунки аналітиків

Європа могла б вижити без військової підтримки США, але, згідно з новим звітом, знадобиться чверть століття, щоб замінити американців, і це обійдеться в 1 трильйон доларів.

Про це пише Politico

Дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень показало, що гіпотетичне виведення військ США з Європи зробить членів НАТО на континенті вразливими до російської загрози і зіткнеться з «суворим вибором» щодо того, як заповнити величезні прогалини.

Важливо, що витрати на аналогічну заміну обладнання та персоналу США складуть приблизно 1 трильйон доларів за 25 років. Це включає одноразові витрати на закупівлю в розмірі від 226 до 344 мільярдів доларів — залежно від якості обладнання, що закуповується, — і додаткові витрати, пов’язані з військовим обслуговуванням, персоналом і підтримкою.

Читайте також ЄС виділить ще 900 мільйонів євро на озброєння для України

Цікаво, що найдорожчою статтею у списку закупівель будуть 400 тактичних бойових літаків, за якими слідують 20 есмінців і 24 ракети класу «земля-повітря» великої дальності.

IISS підрахував, що в разі великомасштабної військової операції з відбиття російського нападу вартість заміни особового складу США (оцінюється в 128 000 військовослужбовців) перевищить 12 мільярдів доларів.

Зазначається, що оцінка не включає інші кричущі прогалини, вартість яких підрахувати складніше. До них відносяться командування і управління, координація, космос, розвідка і спостереження, а також вартість ядерної зброї. Аналітики пишуть:

«Європейцям також необхідно буде заповнити деякі головні посади, як-от посаду верховного головнокомандувача союзними військами в Європі — командувача НАТО на континенті та його другу за рангом військову посаду. З виходом США з гри їм також доведеться активізувати зусилля з дипломатичної координації».

Читайте також Де в Європі є ядерна зброя

Важливо, що заповнення прогалини, залишеної США в Європі, потребуватиме поєднання часу, довгострокових політичних зобов’язань і більш амбітних інвестицій. Але навіть за необмеженої політичної доброї волі та відповідних грошових коштів європейська промисловість у короткостроковій перспективі не зможе задовольнити збільшений попит, згідно з IISS. Виробники зброї зіткнуться з вузькими місцями в ланцюжку поставок, нестачею кваліфікованих робітників, а також фінансовими і нормативними обмеженнями.

«Найімовірніше, мрія „купувати європейське“, яку пропагувала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, не матеріалізується протягом деякого часу. Навіть якщо закупівлі в сухопутному секторі зростуть, інші сектори, такі як військово-морський та аерокосмічний, отримали дуже мало інвестицій. У деяких галузях, таких як ракетна артилерія або малопомітні винищувачі, купівля місцевого просто неможлива», — вважають експерти.

Зазначається, що незважаючи на залежність Європи від американських військових постачальників, що зберігається, є ознаки прогресу. На думку авторів звіту, тенденція «купувати європейське», швидше за все, набере обертів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.