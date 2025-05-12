ЄС виділить ще 900 мільйонів євро на озброєння для України — Finance.ua

ЄС виділить ще 900 мільйонів євро на озброєння для України Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

ЄС виділить ще 900 мільйонів євро на озброєння для України

Європейський союз виділить додаткові 900 млн євро на закупівлю озброєння для України за рахунок непередбачених доходів від заморожених російських активів.

Про це заявив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс.

«Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів», — сказав він під час Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС.

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Минулої п’ятниці Високий представник ЄС Кая Калас оголосила, що ЄС інвестує 1 млрд євро в оборонну промисловість України.

«Минулого тижня у Львові було підписано контракти, і тепер гроші будуть інвестовані в передові технології української оборонної промисловості, наприклад, виробництво безпілотників та ракет. Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості», — уточнив представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

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Нагадаємо, раніше Міністерство економіки повідомило, що Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Це перший транш фінансової підтримки, який Україна отримала у 2025 році. З отриманих 3,5 млрд євро: 3,1 млрд — пільгові кредити та 400 млн — грантові кошти. Їх спрямують на покриття державних видатків.

За два місяці 2025 року Україна витратила 336,6 млрд грн із загального фонду держбюджету на безпеку та оборону. Це 62,5% усіх бюджетних видатків за цей період, які становили 538,2 млрд грн.

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