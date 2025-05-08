Де в Європі є ядерна зброя — Finance.ua

Де в Європі є ядерна зброя Сьогодні 18:40

Де в Європі є ядерна зброя

У Європі ядерна зброя є у двох країнах. Однак в межах НАТО вона розміщена ще в 5 державах.

Особистий ядерний арсенал у Європі мають лише Франція та Велика Британія.

Франція

Франція є однією з п’яти офіційних ядерних держав згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Країна оснащена стратегічними ядерними ракетами, зокрема морського базування, а також авіаційними бомбами.

Велика Британія

Британія також має власний ядерний арсенал згідно з ДНЯЗ. Основну частину ядерного озброєння становлять підводні ракетоносці з ракетами Trident II, які розміщені на базі Клайд у Шотландії.

Де в Європі ще є ядерна зброя

На територіях деяких європейських країн розміщена тактична ядерна зброя США.

У рамках програми ядерного обміну НАТО вона розташована у:

Німеччині;

Італії;

Бельгії;

Нідерландах;

Туреччині.

Формально вони не володіють ядерною зброєю, але мають до неї доступ на випадок загрози.

Телеканал 24 За матеріалами:

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