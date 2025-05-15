Зарплати у ЗСУ з червня: скільки платять українським військовим у 2025 році — Finance.ua
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Зарплати у ЗСУ з червня: скільки платять українським військовим у 2025 році

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Зарплати у ЗСУ з червня: скільки платять українським військовим у 2025 році
Зарплати у ЗСУ з червня: скільки платять українським військовим у 2025 році
Українські військові з першого дня служби отримують грошове забезпечення. Це сукупність гарантованих державою виплат, що надаються військовослужбовцям за виконання ними військових обов’язків.
Основні виплати включають посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. Мінімальний розмір грошового забезпечення у Збройних Силах становить 20 100 грн. Його розмір залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.
Додаткові виплати охоплюють підвищення окладів (наприклад, за службу в гірських районах), надбавки за особливості служби, доплати за наукові ступені, винагороди за кіберзахист і премії, що можуть сягати 30 000 грн.
Одноразові виплати надають за особливих обставин, наприклад, у разі виходу на пенсію або виконання специфічних завдань.
Така система спрямована на мотивацію і підтримку військовослужбовців, а також компенсацію ризиків військової служби.

Доплати військовослужбовцям з 1 червня 2025

Залежно від досвіду, наявності відряджень, звання та інших чинників може бути різна сума надбавки. Постановою Кабміну № 168 передбачено такі грошові надбавки:
  • 30 тис. грн — для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання в умовах військової агресії з боку РФ, забезпечуючи оборону України, захист безпеки населення та державних інтересів;
  • 50 тис. грн — для військовослужбовців, які виконують бойові чи спеціальні завдання в органах військового управління, штабах та командуваннях;
  • 70 тис. грн — додаткова виплата для захисників, які перебувають на лінії першого ешелону або в зоні виконання завдання протягом місяця;
  • 100 тис. грн — для військовослужбовців, які перебувають у зоні активних бойових дій, проходять лікування або реабілітацію внаслідок контузій, травм чи каліцтв; також 100 тисяч гривень нараховують військовослужбовцям, які потрапили у полон, гроші виплачуються увесь термін перебування в неволі.
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30 тис. грн

У абзаці 16 пункту 2 розділу ХХХІV наказу МОУ № 260 вказано, що 30 тис. грн можуть отримати військові, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань), а саме за виконання таких завдань:
  • з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;
  • з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;
  • з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління ДССТ;
  • у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генштабу ЗСУ, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;
  • з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;
  • у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міноборони;
  • із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;
  • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури (у тому числі об’єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами ДССТ).

50 тис. грн

Наказ МОУ № 566 регламентує, що виплату 50 тис. грн можуть отримати військовослужбовці, які несуть службу у складі:
  • органу військового управління;
  • штабу угруповання військ (сил);
  • штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;
  • командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).
Такий перелік органів військового управління (управлінь (штабів) угруповань військ (сил) далі — ОВУ), затверджується Головкомом або начальником Генштабу ЗСУ.
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70 тис. грн

70 тис. грн одноразової винагороди — це виплата, запроваджена у 2024 році для тих військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на лінії зіткнення з противником або в його тилу. Про це пише АрміяInform.
І хоч вона в постанові Кабміну називається «одноразовою», але по суті є багаторазовою. Адже отримувати її можна декілька разів.
Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо виконує бойові, або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом, або в його тилу:
  • під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно;
  • на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
  • на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення бойових дій;
  • на території противника (наприклад, на Курщині).

100 тис. грн

В законодавстві вказано, що виплата 100 тис. грн здійснюється військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи в районах ведення їх. Крім них виплати отримують:
  • військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис. грн). Нараховується з 29-го вересня;
  • військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис. грн);
  • поранені військові за час перебування на лікуванні та у відпустці, якщо поранення тяжке протягом усього періоду перебування в лікарні або у відпустці;
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  • полонені військовослужбовці, яких взяли в полон, а не які здалися добровільно, які є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення) ― за час перебування в полоні (заручниках) та до дня звільнення включно або за час перебування в інтернуванні та до дня повернення до України або за час безвісної відсутності;
  • військові, які загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, ― виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла), у тому числі за місяць початку військової служби.

Хто і як отримує мільйон гривень за контрактом 18−24

Міністерство оборони України офіційно запустило новий контракт добровільної служби в ЗСУ для юнаків віком 18−24 років.
Громадяни 18−24 років, які підписали контракт, отримають виплату в розмірі 1 млн гривень, з яких 200 тисяч виплачують одразу, a решту — під час служби.
Право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Збройних сил України, які відповідають таким критеріям:
  • були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;
  • брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);
  • продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою (13 лютого 2025 року);
  • не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.
Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.
Водночас особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають, навіть якщо відповідали віковим критеріям.
За матеріалами:
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