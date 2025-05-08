Військовий рекрутинг: основні показники у квітні — Finance.ua

Військовий рекрутинг: основні показники у квітні Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Військовий рекрутинг: основні показники у квітні

Як повідомляє work.ua , у квітні ринок праці вперше цього року перетнув позначку в 100 000 вакансій. Роботодавці готові найняти людей без досвіду.

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Щодо військового рекрутингу, основні показники такі:

Незмінно зростає кількість вакансій від Сил оборони, у квітні їх було 9 304.

Кількість відгуків на вакансії, після зростання в березні, знову пішла на спад.

Найнижча конкуренція у таких категоріях: «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво», «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес».

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Хто відгукнувся

Серед шукачів, що відгукнулися на вакансії Сил оборони у квітні, 56% чоловіків і 44% жінок.

Щодо вікових груп, то це здебільшого люди віком 35−44 роки (30% від усіх відгуків).

Нагадаємо, з початку відкриття першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БПЛА.

16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок.

Далі йдуть водії (15%) та стрілецькі спеціальності (14%). 9% претендентів отримали штабні посади.

Довідка Finance.ua:

В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Тут всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності.

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