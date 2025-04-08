Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка) — Finance.ua

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка)
За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій. Загальна кількість звернень досягла 49 543.
Про це повідомляє Міноборони.
Серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.
Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%. Цей показник є найбільшим у таких областях:
В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, в яких надаються конфіденційні консультації. Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
Нагадаємо, з початку відкриття першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БПЛА.
16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок. Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.
Довідка Finance.ua:
- За інформацією Міністерства оборони України, упродовж січня 955 осіб розпочали процес вступу до війська, що збільшило загальну кількість кандидатів до 8 109.
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