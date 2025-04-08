Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка) — Finance.ua
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Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка)

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Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка)
Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка)
За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій. Загальна кількість звернень досягла 49 543.
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Про це повідомляє Міноборони.
Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка)
Серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.
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Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%. Цей показник є найбільшим у таких областях:
Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка)
В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, в яких надаються конфіденційні консультації. Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тисяч (інфографіка)
Нагадаємо, з початку відкриття першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БПЛА.
16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок. Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.

Довідка Finance.ua:

  • За інформацією Міністерства оборони України, упродовж січня 955 осіб розпочали процес вступу до війська, що збільшило загальну кількість кандидатів до 8 109.
За матеріалами:
Finance.ua
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