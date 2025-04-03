Які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу — Finance.ua

Які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу

З початку відкриття першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БПЛА.

16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок.

Про це повідомляє Міноборони.

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Далі йдуть водії (15%) та стрілецькі спеціальності (14%).

9% претендентів отримали штабні посади.

По 6% - артилерія та зв’язок (зокрема, кіберзв’язок).

Ще 5% кандидатів, що оформили документи через центри рекрутингу, обрали медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі).

Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.

Нагадаємо, що в Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Тут всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності.

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На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Довідка Finance.ua:

Зростає зацікавленість громадян у службі: рекрутингові центри залучають більше кандидатів. За інформацією Міністерства оборони України, упродовж січня 955 осіб розпочали процес вступу до війська, що збільшило загальну кількість кандидатів до 8 109.

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