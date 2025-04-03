Які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу — Finance.ua
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Які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу

Казна та Політика
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Які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу
Які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу
З початку відкриття першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БПЛА.
16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок.
Про це повідомляє Міноборони.
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  • Далі йдуть водії (15%) та стрілецькі спеціальності (14%).
  • 9% претендентів отримали штабні посади.
  • По 6% - артилерія та зв’язок (зокрема, кіберзв’язок).
  • Ще 5% кандидатів, що оформили документи через центри рекрутингу, обрали медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі).
Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.
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Нагадаємо, що в Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Тут всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності.
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На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Довідка Finance.ua:

  • Зростає зацікавленість громадян у службі: рекрутингові центри залучають більше кандидатів. За інформацією Міністерства оборони України, упродовж січня 955 осіб розпочали процес вступу до війська, що збільшило загальну кількість кандидатів до 8 109.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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