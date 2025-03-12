У Міноборони розповіли, як очікування «заморозки» бойових дій впливає на рекрутинг — Finance.ua
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У Міноборони розповіли, як очікування «заморозки» бойових дій впливає на рекрутинг

Казна та Політика
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У Міноборони розповіли, як очікування «заморозки» бойових дій впливає на рекрутинг
У Міноборони розповіли, як очікування «заморозки» бойових дій впливає на рекрутинг
Очікування, пов’язані з можливим припиненням бойових дій, вплинули на темпи рекрутингу в окремих проєктах.
Про це у телеефірі заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
«Інформаційні меседжі, які з’являлися у деяких блогерів, що, мовляв, війна закінчиться до Нового року, потім, що війна закінчиться за два тижні, буде заморозка — впливали, наприклад, на проєкт „18−24“. Люди, які зверталися, цікавилися, відправляли запити, потім казали, що подумають, почекають, бо не відомо, що буде далі, вирішивши, що візьмуть певну паузу, бо це впливало на людей», — зазначив Лазуткін.
Водночас, за його словами, очікування «заморозки» бойових дій не вплинули на темпи рекрутингу у проєкті «Лінія дронів».
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«Проєкт „Лінія дронів“ зараз активно набирає людей, є певний потік, а на деякі посади є навіть конкуренція. Тому що ті п’ять підрозділів, які задіяні в цьому проєкті — це чотири полки й одна бригада, користуються популярністю, тому що там авторитетні командири. Це люди, які здобули цей авторитет на полі бою, керуючи цими підрозділами, і під їхнім керівництвом хочуть служити. Адже цей проєкт стосується сучасних технологічних засобів боротьби з ворогом», — підкреслив Лазуткін.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 11 лютого затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років, загальний річний дохід за якими може сягати ₴2 мільйонів.
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Молоді українці віком від 18 до 24 років, котрі вирішили добровільно приєднатися до військової служби за контрактом, вже отримали перші обіцяні виплати.
За матеріалами:
Укрінформ
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