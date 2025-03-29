Міноборони фіксує зростання звернень до центрів рекрутингу — Finance.ua

Міноборони фіксує зростання звернень до центрів рекрутингу Сьогодні 19:04

Міноборони фіксує зростання звернень до центрів рекрутингу

Минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулися 1 226 громадян, що є найкращим тижневим показником у березні цього року. Загальна кількість наданих консультацій за цей період досягла 46 883.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Із загальної кількості осіб, що зверталися до центрів, 9 550 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу.

Зокрема, за минулий тиждень 171 громадянин вирішив приєднатися до Сил оборони України.

Рекрутинг жінок

У відомстві зазначають, частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21% від загальної кількості наданих консультацій.

Найбільш активними є мешканки чотирьох областей:

Чернівецької — 42%;

Хмельницької — 39%;

Вінницької — 39%;

Тернопільської — 34%.

В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів.

«Усі охочі можуть отримати конфіденційну консультацію. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення», — нагадали у Міноборони.

Нагадаємо, молоді українці віком від 18 до 24 років, котрі вирішили добровільно приєднатися до військової служби за контрактом, вже отримали перші обіцяні виплати.

Основною складовою є річний контракт на 1 млн гривень: 200 тис. грн одразу в разі його підписання та 800 тис. грн виплат двома частинами на час дії контракту.

Окрім того, додатково можна буде отримувати до 120 тис. грн/місяць + доплати за бойові завдання. Таким чином, грошове забезпечення на рік з усіма бонусами може сягати до 2 млн грн.

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