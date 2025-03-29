Міноборони фіксує зростання звернень до центрів рекрутингу — Finance.ua
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Міноборони фіксує зростання звернень до центрів рекрутингу

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Міноборони фіксує зростання звернень до центрів рекрутингу
Міноборони фіксує зростання звернень до центрів рекрутингу
Минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулися 1 226 громадян, що є найкращим тижневим показником у березні цього року. Загальна кількість наданих консультацій за цей період досягла 46 883.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
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Із загальної кількості осіб, що зверталися до центрів, 9 550 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу.
Зокрема, за минулий тиждень 171 громадянин вирішив приєднатися до Сил оборони України.

Рекрутинг жінок

У відомстві зазначають, частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21% від загальної кількості наданих консультацій.
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Найбільш активними є мешканки чотирьох областей:
  • Чернівецької — 42%;
  • Хмельницької — 39%;
  • Вінницької — 39%;
  • Тернопільської — 34%.
В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів.
«Усі охочі можуть отримати конфіденційну консультацію. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення», — нагадали у Міноборони.
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Нагадаємо, молоді українці віком від 18 до 24 років, котрі вирішили добровільно приєднатися до військової служби за контрактом, вже отримали перші обіцяні виплати.
Основною складовою є річний контракт на 1 млн гривень: 200 тис. грн одразу в разі його підписання та 800 тис. грн виплат двома частинами на час дії контракту.
Окрім того, додатково можна буде отримувати до 120 тис. грн/місяць + доплати за бойові завдання. Таким чином, грошове забезпечення на рік з усіма бонусами може сягати до 2 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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